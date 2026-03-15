Poradca prezidenta SAE: Máme právo brániť sa, volíme však zdržanlivosť
Od začiatku americko-izraelských útokov proti Iránu Teherán podniká odvetné údery na krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sú umiestnené americké vojenské zariadenia.
Autor TASR
Abú Zabí 15. marca (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) majú právo brániť sa proti pokračujúcim iránskym útokom, rozhodli sa však pre zdržanlivosť. V sobotu to na sociálnej sieti X uviedol poradca prezidenta SAE Anwar Karkáš, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„SAE majú právo brániť sa proti tejto vnútenej teroristickej agresii, naďalej však uprednostňujú rozum a logiku, zachovávajú zdržanlivosť a hľadajú východisko pre Irán a celý región,“ napísal Karkáš. Vláda v Abú Zabí sa podľa neho „až do poslednej chvíle úprimne snažila sprostredkovať rokovania medzi Washingtonom a Teheránom, aby k tejto vojne nemuselo dôjsť“.
Od začiatku americko-izraelských útokov proti Iránu Teherán podniká odvetné údery na krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sú umiestnené americké vojenské zariadenia. Pravidelným terčom útokov sú aj SAE, pričom iránske rakety a drony už niekoľkokrát zasiahli civilnú infraštruktúru v Abú Zabí aj Dubaji. Pri iránskych útokoch tam už zahynuli štyria civilisti.
„SAE majú právo brániť sa proti tejto vnútenej teroristickej agresii, naďalej však uprednostňujú rozum a logiku, zachovávajú zdržanlivosť a hľadajú východisko pre Irán a celý región,“ napísal Karkáš. Vláda v Abú Zabí sa podľa neho „až do poslednej chvíle úprimne snažila sprostredkovať rokovania medzi Washingtonom a Teheránom, aby k tejto vojne nemuselo dôjsť“.
Od začiatku americko-izraelských útokov proti Iránu Teherán podniká odvetné údery na krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sú umiestnené americké vojenské zariadenia. Pravidelným terčom útokov sú aj SAE, pričom iránske rakety a drony už niekoľkokrát zasiahli civilnú infraštruktúru v Abú Zabí aj Dubaji. Pri iránskych útokoch tam už zahynuli štyria civilisti.