Poradca prezidenta SAE: Obnova dôvery s Iránom potrvá veky vekov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Americko-izraelské útoky na Irán vyvolali konflikt naprieč celým Blízkym východom, pričom Irán útočil aj na ciele na územiach spojencov USA v regióne.

Autor TASR
Chantilly 24. apríla (TASR) - Obnovenie dôvery medzi Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Iránom potrvá „veky vekov“, uviedol v piatok poradca prezidenta SAE Anwar Karkáš. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Nemôžete byť napadnutí 2800 raketami a dronmi a potom hovoriť o dôvere. To bude trvať veky vekov,“ uviedol Karkáš na medzinárodnej konferencii World Policy Conference vo francúzskom meste Chantilly.

Iránske útoky cielili podľa jeho slov v 89 percentách prípadov na „civilistov, civilnú infraštruktúru a energetickú infraštruktúru“. „Teherán hovoril arabským krajinám Perzského zálivu, že ‚podľa mojich výpočtov nie ste dôležití’ a myslím si, že to tak bude ešte veľmi dlho,“ pokračoval.

„Región - Spojené arabské emiráty a ďalšie krajiny - bude Irán vnímať ako strategickú hrozbu,“ dodal. Karkáš ešte začiatkom marca vyhlásil, že v dôsledku iránskych útokov porastie vplyv Izraela v oblasti.

Americko-izraelské útoky na Irán vyvolali konflikt naprieč celým Blízkym východom, pričom Irán útočil aj na ciele na územiach spojencov USA v regióne. Začiatkom marca sa strany dohodli na prímerí, ktoré naďalej dodržujú.
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Z SaS vylúčili J. Bittó Cigánikovú, dôvodom je očierňovanie strany

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami