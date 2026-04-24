< sekcia Zahraničie
Poradca prezidenta SAE: Obnova dôvery s Iránom potrvá veky vekov
Americko-izraelské útoky na Irán vyvolali konflikt naprieč celým Blízkym východom, pričom Irán útočil aj na ciele na územiach spojencov USA v regióne.
Autor TASR
Chantilly 24. apríla (TASR) - Obnovenie dôvery medzi Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a Iránom potrvá „veky vekov“, uviedol v piatok poradca prezidenta SAE Anwar Karkáš. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nemôžete byť napadnutí 2800 raketami a dronmi a potom hovoriť o dôvere. To bude trvať veky vekov,“ uviedol Karkáš na medzinárodnej konferencii World Policy Conference vo francúzskom meste Chantilly.
Iránske útoky cielili podľa jeho slov v 89 percentách prípadov na „civilistov, civilnú infraštruktúru a energetickú infraštruktúru“. „Teherán hovoril arabským krajinám Perzského zálivu, že ‚podľa mojich výpočtov nie ste dôležití’ a myslím si, že to tak bude ešte veľmi dlho,“ pokračoval.
„Región - Spojené arabské emiráty a ďalšie krajiny - bude Irán vnímať ako strategickú hrozbu,“ dodal. Karkáš ešte začiatkom marca vyhlásil, že v dôsledku iránskych útokov porastie vplyv Izraela v oblasti.
Americko-izraelské útoky na Irán vyvolali konflikt naprieč celým Blízkym východom, pričom Irán útočil aj na ciele na územiach spojencov USA v regióne. Začiatkom marca sa strany dohodli na prímerí, ktoré naďalej dodržujú.
