Poradca českého prezidenta Zemana má koronavírus

Praha 19. októbra (TASR) - Poradca českého prezidenta Miloša Zemana Martin Nejedlý mal pozitívny výsledok testu na nový koronavírus. Informoval o tom v pondelok český Deník N, ktorému to potvrdil samotný Nejedlý.



"Áno, je to pravda. Ale zatiaľ nemám vôbec žiadne príznaky," povedal Nejedlý s tým, že momentálne je v karanténe. Podľa zmieneného servera je nakazený ešte jeden človek z kancelárie prezidenta.



Počas víkendu vyšiel pozitívny test aj českému ministrovi poľnohospodárstva Miroslavovi Tomanovi, ktorý sa minulú stredu stretol so Zemanom na rokovaní v Lánoch, informoval server iDNES.cz. Hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček pre server uviedol, že obaja dodržali hygienické bezpečnostné opatrenia a prezident tak nebol ohrozený.



Ako pripomenul iDNES.cz, Nejedlý bol už v karanténe na začiatku marca, keď sa vrátil z návštevy Číny. Poradca prezidenta bol v Číne spolu kancelárom Pražského hradu Vratislavom Mynářom a šéfom futbalového klubu Slavia Jaroslavom Tvrdíkom. Po návrate do vlasti všetci traja podstúpili testy na koronavírus, ktoré mali negatívny výsledok.



Podľa svedkov však Nejedlý po návrate z Číny nerešpektoval odporúčanú 14-dňovú karanténu a navštívil reštauráciu v pražskej časti Letná. Jeho správanie vyšetrovala aj polícia.