Poradca Sanduovej: Rusko chce pred voľbami ovplyvniť Moldavčanov v EÚ

Kišiňov 4. augusta (TASR) - Rusko zintenzívňuje úsilie ovplyvniť Moldavčanov žijúcich v Európe s cieľom zasiahnuť do nadchádzajúcich parlamentných volieb v Moldavsku. Podľa magazínu Politico na to upozornil poradca tamojšej prezidentky pre národnú bezpečnosť Stanislav Secrieru.



Moldavské úrady podľa neho zaznamenali prudký nárast ruských dezinformácií zameraných na takmer štvrť milióna voličov v diaspóre a s ním spolupracujúcich skupín, ako napríklad siete známej ako Matrioška. Ich taktiky spočívajú vo vytváraní falošných médií a ich využívaní na šírenie nepravdivých správ.



Secrieru upozornil, že falošné médiá sa tvária ako legitímne európske spravodajské portály s cieľom „podkopať dôveru v demokratické inštitúcie Moldavska a zasiať zmätok medzi moldavskými komunitami v zahraničí“.



„Cieľom kampane je demobilizovať voličov v diaspóre – povzbudiť ich, aby zostali doma – a manipulovať tých, ktorí idú voliť, aby podporili fiktívnu proeurópsku silu,“ podotkol. Prezidentka Maja Sanduová považuje septembrové voľby za kľúčové pre zabezpečenie proeurópskeho smerovania Moldavska.



Minuloročné voľby boli poznačené obvineniami z ruského zasahovania prostredníctvom dezinformačných kampaní, kupovania hlasov či zvážaním voličov. V nich veľká časť moldavského obyvateľstva žijúca v zahraničí hlasovala prevažne v prospech Sanduovej.



Prezidentka už koncom júla vyhlásila, že Rusko pripravuje bezprecedentné zasahovanie do parlamentných volieb. Secrieru takisto varoval, že hlasovanie 28. septembra by mohlo byť sprevádzané napríklad falošnými bombovými hrozbami vo volebných miestnostiach alebo inscenovanými protestmi v zahraničí, ktorých cieľom je vyvolať zdanlivú nespokojnosť. Vyzval preto ostatné krajiny, aby zintenzívnili svoje monitorovacie úsilie a reagovali na akékoľvek pokusy ovplyvniť hlasovanie, a to pred, počas aj po voľbách.