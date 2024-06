Poradca spochybnil tvrdenie o zastaranom kamerovom systéme fakulty

Praha 21. júna (TASR) - Bezpečnostný poradca pražskej Univerzity Karlovej Zdeněk Kalvach v piatok spochybnil tvrdenie polície, že kamerový systém na Filozofickej fakulte bol zastaraný a vlani v decembri by trvalo niekoľko hodín dostať sa k záznamu. Podľa neho si policajti mohli záznam pozrieť v priebehu desiatok minút priamo na mieste, to ale neurobili. TASR o tom informuje na základe správy portálu Novinky.cz.



Riaditeľ Krajského riaditeľstva Polície ČR hlavného mesta Prahy Petr Matějček vo štvrtok poslancom povedal, že kamerový systém na UK FF je nemoderný a umožňuje náhľad iba online, preto sa privolaná hliadka na záznam z neho nepozrela. Polícia to urobila až po streľbe, dodal Matějček s tým, že dáta sa museli tiež preformátovať, čo trvalo niekoľko hodín.



Kalvach pre Novinky uviedol, že UK FF má bežný kamerový systém a neoznačil by ho za zastaraný. "Informácie boli nesprávne, kamerový systém umožňuje prehrávanie. Jeho účelom je chrániť študentov, kamery sú umiestnené tak, aby zachytili páchateľa, je ho na nich vidieť, svoj účel splnili," dodal. Polícia sa na záznam mohla podľa neho pozrieť najneskôr do hodiny, stačilo iba požiadať zodpovednú osobu, ktorá je vždy na mieste, o prístup.



Vrah vošiel do budovy FF UK 21. decembra o 13.23 h, tri dvojčlenné policajné hliadky tam prišli minútu po ňom. Prehľadali iba prízemie a nakrátko nahliadli na prvé poschodie, potom ho odišli hľadať do inej budovy, kde mal mať prednášku.



Prvá streľba nastala približne o hodinu a pol neskôr. Dovtedy sa páchateľ v budove skrýval na pánskych toaletách. Policajti ho hľadali na základe fotky, podľa vedenia pražskej polície však nakoniec vyzeral úplne inak a výzor si zmenil pravdepodobne zámerne, aby ho nedokázali identifikovať.