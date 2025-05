Poradca švédskej vlády odstúpil, nepovedal o starých fotkách

Štokholm 9. mája (TASR) - Nový poradca švédskej vlády pre národnú bezpečnosť Tobias Thynberg odstúpil krátko po vymenovaní do funkcie, potvrdil v piatok kabinet. Demisiu podal po tom, čo sa objavili jeho staršie fotografie z aplikácie na zoznamovanie Grindr. Premiér Ulf Kristersson pripustil systémové zlyhanie v postupoch bezpečnostnej previerky, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Thynberg je 49-ročný diplomat, ktorý počas svojej 24-ročnej kariéry pôsobil na rôznych pozíciách, okrem iného aj ako švédsky veľvyslanec na Ukrajine a v Afganistane.



Na post poradcu pre národnú bezpečnosť ho vymenovali vo štvrtok. Sám odstúpil o necelých 12 hodín neskôr po tom, čo ho denník Dagens Nyheter (DN) konfrontoval s fotografiami z jeho minulosti.



„Sú to staré fotky z účtu, ktorý som mal na Grindr. Mal som o tom informovať (vládu), ale neurobil som to. Preto som povedal, že neplánujem nastúpiť na pozíciu poradcu pre národnú bezpečnosť,“ reagoval Thynberg pre DN. Grindr je zoznamovacia online sieť určená predovšetkým pre LGBT+ komunitu.



Švédsky denník neuviedol, čo bolo na zmienených fotografiách, no podľa večerníka Expressen bol obsah na nich „citlivej povahy“, uviedla AFP.



Premiér Kristersson povedal v piatok novinárom v Osle, kde sa zúčastňuje na summite hláv štátov mnohonárodných Spoločných expedičných síl, že ide o vážnu záležitosť.



„Je systémovým zlyhaním, že sa tieto informácie neobjavili,“ uviedol vzhľadom na skutočnosť, že Thynberg dlhé roky zastával množstvo funkcií, ktoré zo svojej podstaty zahŕňali utajované skutočnosti.



Odborník Johan Holmlund zo Švédskej vojenskej univerzity Försvarshögskolan pre DN povedal, že fotografie už pravdepodobne získali aj spravodajské služby zahraničných mocností, ktoré by ich mohli použiť na vydieranie. Menovite zmienil USA, Rusko a Čínu.



Táto aféra je pre Kristerssona podľa AFP obzvlášť nepríjemná aj pre škandál okolo Thybergovho predchodcu. Henrik Landerholm odstúpil z postu poradcu pre národnú bezpečnosť v januári po tom, ako sa zistilo, že v hoteli zabudol dokumenty s utajovanými skutočnosťami, ktoré obsahovali informácie o celkovej obrane a národnej bezpečnosti Švédska.



Landerholma v marci potom obžalovali z nedbanlivosti pri nakladaní s tajnými dokumentmi. V obžalobe sa uvádza, že trezor, v ktorom dokumenty zabudol, nechal odomknutý a osobu - upratovačku pôvodom z Gruzínska, ktorá ich našla - možno "spojiť s kruhmi násilného extrémizmu".