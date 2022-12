Poradca V. Zelenského: Rusko potrebuje viac času na preskupenie armády

Kyjev 27. decembra (TASR) - Kremeľ vyzýva na rokovania o ukončení konfliktu na Ukrajine, pretože sa snaží získať viac času na doplnenie a preskupenie armády, uviedol poradca ukrajinského prezidenta Alexandr Rodňanskyj v rozhovore pre americkú televíziu CNN, informuje v utorok TASR.



"Blitzkrieg (blesková vojna) dopadol pre nich katastrofálne a oni to vedia. Potrebujú preto viac času na preskupenie a obnovu svojich jednotiek," povedal Rodňanskyj, podľa ktorého sa Moskve nedá veriť.



Dodal, že Kremeľ sa snaží odradiť svet od poskytovania ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu. "Nesmieme spadnúť do tejto pasce," upozornil.



Ruský prezident Vladimir Putin v uplynulých dňoch niekoľkokrát vyjadril ochotu rokovať, k podmienkam stanoveným Kyjevom sa však nevyjadril. Kým Moskva by chcela rokovať na základe súčasného vývoja na frontovej línii, Kyjev v prvom rade požaduje úplné stiahnutie ruských vojakov z Ukrajiny vrátane polostrova Krym, okupovaného od roku 2014, i reparácie.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok večer povedal, že je na Kyjeve, aby vyhovel ruským požiadavkám, a to "demilitarizácii" a "denacifikácii" Ukrajiny. Ak sa tak nestane, rozhodne podľa Lavrova v tejto veci ruská armáda.