Druhá vlna koronavírusu môže Francúzsko zasiahnuť v novembri

Paríž 26. augusta (TASR) – Druhá vlna pandémie koronavírusu by mohla Francúzsko zasiahnuť v novembri, povedal poradca vlády Jean-Francois Delfraissy v stredu pre miestne médiá. Novou správou je aj to, že prístavné mesto Marseille sprísnilo v boji s nákazou opatrenia. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Úrady v Marseille v utorok večer oznámili, že bary a reštaurácie musia mať kratšie otváracie hodiny. Zároveň rozšírili v období od 26. augusta do 30. septembra povinné nosenie rúšok v tomto juhofrancúzskom meste.



„Sú obavy, že druhá vlna príde v novembri," uviedol pre televíziu France 2 profesor Jean-Francois Delfraissy. Ten šéfuje vedeckej rade, ktorá radí vláde počas pandémie.



Francúzsko má siedmy najvyšší počet úmrtí na ochorenie COVID-19 na svete a vláda pozorne sleduje údaje, aby videla, či je nutné zaviesť nové obmedzenia alebo karanténu.



Na základe nových opatrení musia mať bary a reštaurácie v Marseille zatvorené od 23:00 do 06:00 SELČ, hoci predtým mohli mať otvorené do polnoci či do 01:00 SELČ.



Povinné nosenie rúšok bude teraz povinné vonku na verejných priestranstvách vo všetkých štvrtiach mesta; predtým boli povinné len v niektorých mestských oblastiach.



Francúzske ministerstvo zdravotníctva hlásilo v utorok 3304 nových prípadov infekcie, čo je výrazne pod dennými maximami zaznamenanými minulý týždeň. Čoraz viac však majú pozitívne testy mladí dospelí.



Celkový počet úmrtí na COVID-19 vo Francúzsku bol v utorok 30 544, dodal Reuters.