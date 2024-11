Poradcom britského premiéra pre národnú bezpečnosť bude J. Powell

Londýn 8. novembra (TASR) - Novým poradcom britského premiéra pre národnú bezpečnosť sa v piatok stal Jonathan Powell, niekdajší šéf kancelárie premiéra Tonyho Blaira, ktorý bol v čase jeho úradovania zaangažovaný do severoírskeho mierového procesu. Vo funkcii nahradí Tima Barrowa, ktorý post zastával od septembra 2022. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.



Powell, ktorý desať rokov pôsobil ako diplomat na britskom ministerstve zahraničných vecí, bol jedným zo strojcov Veľkopiatkovej dohody z roku 1998, ktorá prakticky ukončila tri desaťročia násilností v Severnom Írsku. V októbri vyjednal dohodu o odovzdaní suverenity nad Čagoskými ostrovmi Mauríciu, pripomína Sky News.



"Spolu so skúsenosťami, ktoré nadobudol pri rokovaniach o dohode z Belfastu a pri riešení tých najzložitejších konfliktov na svete, má jedinečnú kvalifikáciu na to, aby mohol vláde radiť pri riešení budúcich výziev a spolupracovať s partnermi na celom svete s cieľom chrániť a presadzovať záujmy Spojeného kráľovstva," uviedol vo vyhlásení britský premiér Keir Starmer.



Šesťdesiatosemročný Powell v súčasnosti vedie charitatívnu organizáciu Inter Mediate, ktorá pracuje na riešení medzinárodných konfliktov, píše Reuters. Organizácia medzičasom na svojej internetovej stránke oznámila, že Powell odstúpi zo svojej pozície v Inter Mediate, aby sa ujal funkcie poradcu pre národnú bezpečnosť.