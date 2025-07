Poradcovi Netanjahua hrozí stíhanie za údajný únik informácií

Tel Aviv 14. júla (TASR) - Blízkemu poradcovi izraelského premiéra Jonatanovi Urichovi hrozí obvinenie za údajný únik prísne tajných informácií o vojne v Pásme Gazy. Uviedla to v nedeľu generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová, ktorej odvolanie bude posudzovať vládna komisia, informoval denník The Times of Israel.



Baharavová-Miarová tvrdí, že Urich a Netanjahuov bývalý hovorca Eli Feldstein získali tajné informácie od izraelskej armády a prezradili ich nemeckému denníku Bild. Ich zámerom bolo podľa nej formovať verejnú mienku o premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a ovplyvniť debatu o zabití šiestich izraelských rukojemníkov ich palestínskymi únoscami v Pásme Gazy koncom augusta 2024.



Smrť rukojemníkov vyvolala v Izraeli masové protesty a pobúrila ich rodiny, ktoré obvinili Netanjahua, že z politických dôvodov torpédoval rokovania s militantným hnutím Hamas o prímerí v Gaze, ktoré krátko predtým stroskotali. Netanjahu to dôrazne popiera a opakovane vyhlásil, že za zlyhanie rozhovorov môže Hamas. Hnutie z nedosiahnutia dohody viní Izrael.



Uniknuté dokumenty sa podľa agentúry AP údajne stali základom článku v londýnskom časopise Jewish Chronicle, ktorý bol neskôr stiahnutý ako pochybný a v ktorom sa uvádzalo, že Hamas plánuje dostať rukojemníkov z Gazy cez Egypt. Bild vo svojom článku zase napísal, že Hamas naťahuje rokovania ako formu psychologickej vojny proti Izraelu.



Feldstein bol v prípade úniku týchto informácií izraelských ozbrojených síl zatknutý a obvinený už koncom minulého roka, odkedy prebieha vyšetrovanie. Obvinenie z trestných činov v tejto veci hrozí aj Urichovi, ktorého čaká výsluch.



„Išlo o informácie s najvyšším možným stupňom utajenia, ktoré boli získané tajnými spravodajskými prostriedkami, a Urich ich prezradením mohol ohroziť bezpečnosť štátu a životy,“ uviedla vo vyhlásení generálna prokurátorka.



Urich podľa svojich právnych zástupcov odmieta všetky obvinenia. Sám Netanjahu považuje vyšetrovania proti svojim spolupracovníkom za politicky motivované.



Urich je okrem prípadu úniku utajovaných dokumentov podozrivý aj v takzvanej katarskej kauze (Qatargate), ktorou novinári označujú podozrenia, že najbližší Netanjahuovi spolupracovníci vrátane Feldsteina boli platení katarskou vládou za lobovanie v prospech jej záujmov a za propagáciu Kataru. Kauza bola odhalená vo februári 2025.