Poradcovia odrádzali Trumpa od prípadného útoku na Irán

New York 17. novembra (TASR) - Dosluhujúci prezident USA Donald Trump sa minulý týždeň radil so svojimi poradcami o prípadnom útoku na Irán, ktorý by bol zameraný voči jadrovému programu Teheránu. Informovali o tom v pondelok noviny The New York Times (NYT) s odvolaním sa na štyroch bývalých a súčasných amerických predstaviteľov.



Trump sa podľa nich pýtal svojich popredných poradcov, čo si myslia o možnosti amerického útoku voči Iránu. Poradcovia však prezidenta od takéhoto kroku odrádzali s argumentom, že by tým v posledných týždňoch svojho úradovania mohol vyvolať širší regionálny konflikt.



Stretnutie Trumpa s poradcami sa podľa NYT uskutočnilo minulý štvrtok v reakcii na najnovšiu správu dozornej jadrovej agentúry OSN, podľa ktorej iránske zásoby obohateného uránu už 12-násobne prevyšujú limit stanovený v dohode so svetovými mocnosťami.



Na schôdzke sa údajne zúčastnili aj viceprezident Mike Pence, šéf diplomacie Mike Pompeo, úradujúci šéf Pentagónu Christopher Miller a predseda Zboru náčelníkov štábov Mark Milley.



Podľa zdrojov NYT je možné, že prezident stále zvažuje, že by zaútočil na ciele spojené s Iránom alebo na jeho spojencov, napríklad na Teheránom podporované milície v susednom Iraku.



Irán na základe dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015 obmedzil svoj jadrový program výmenou za zrušenie medzinárodných sankcií. Donald Trump však od dohody v roku 2018 odstúpil a následne obnovil tvrdé sankcie voči Teheránu.



Irán sa v tejto situácii začal postupne odkláňať od kľúčových ustanovení dohody, keď začal obohacovať urán nad úroveň stanovenú dohodou a zvýšil jeho zásoby nad povolený limit.



Novozvolený prezident USA Joe Biden, ktorý sa má ujať úradu 20. januára, sľubuje, že sa pokúsi jadrovú dohodu s Iránom obnoviť, k čomu vyjadrujú ochotu aj predstavitelia islamskej republiky. Takýto krok by však Bidenovi sťažilo, ak by Trump v posledných týždňoch svojho úradovania podnikol kroky, ktorými by Irán rozhneval, píše agentúra DPA.