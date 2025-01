Poradcovia Trumpa: Vyriešiť vojnu na Ukrajine potrvá mesiace

Washington 15. januára (TASR) - Vyriešiť vojnu na Ukrajine, ktorá sa takmer tri roky bráni ruskej invázii, potrvá niekoľko mesiacov alebo dokonca dlhšie. Pripúšťajú to po novom poradcovia novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sľuboval, že konflikt rýchlo ukončí, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Dvaja spolupracovníci Trumpa, ktorý s ním diskutovali o vojne na Ukrajine, tvrdia, že na jej vyriešenie potrebujú niekoľko mesiacov. Trumpove sľuby o ukončení vojny v priebehu jedného dňa po návrate do Bieleho domu označili za kombináciu predvolebnej kampane a nedostatočného pochopenia zložitosti konfliktu. Hovorili aj o nevyhnutnom čase na obsadenie nadchádzajúcej administratívy.



Vyjadrenia poradcov budúceho prezidenta USA sa zhodujú s výrokmi jeho nastupujúceho osobitného vyslanca pre Rusko a Ukrajinu. Generálporučíka vo výslužbe Keith Kellogg sa minulý týždeň v rozhovore pre Fox News vyjadril, že by chcel "riešenie" vojny dosiahnuť do 100 dní.



Aj tento časový horizont je však príliš optimistický, povedal bývalý americký veľvyslanec na Ukrajine John Herbst, ktorý teraz pôsobí vo washingtonskom think-tanku Atlantická rada. "Aby to fungovalo, musí Trump presvedčiť (ruského prezidenta Vladimira) Putina, že neústupnosť má svoje mínusy," dodal Herbst.



V kampani pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA Trump niekoľkokrát deklaroval, že dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou dosiahne hneď v prvý deň jeho nástupu do funkcie, ak nie skôr. Koncom októbra však podľa Reuters urobil nenápadný posun vo svojej rétorike a začal hovoriť, že vojnu dokáže vyriešiť "veľmi rýchlo".



Trump po svojom zvolení takéto vyjadrenia ešte viac zmiernil. Často hovoril, že konflikt "vyrieši", ale nenaznačil nejaký konkrétny plán. Povedal tiež, že ukončiť vojnu na Ukrajine bude zložitejšie než dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy.



Nejednoznačné signály o možnej mierovej dohode podľa Reuters vysiela aj Rusko. Na jednej strane privítalo možnosť priamych rozhovorov Putina s Trumpom, avšak odmietlo niektoré návrhy jeho poradcov ako nevykonateľné.



Herbst poukázal na vyjadrenia ruského veľvyslanca pri OSN Vasilija Nebenziu, že mierové iniciatívy Trumpových spolupracovníkov nie sú "ničím zaujímavým".



O presných kontúrach Trumpovho mierového plánu sa ešte len uvažuje. Jeho poradcovia však z rokovaní vo všeobecnosti podporujú vypustenie možnosti členstva Ukrajiny v NATO prinajmenšom v dohľadnej budúcnosti, ako aj zmrazenie súčasnej situácie na bojisku.



Väčšina vysokopostavených predstaviteľov okolo Trumpa tiež podporuje poskytnutie istých bezpečnostných záruk Ukrajine - napríklad vytvorenie demilitarizovanej zóny, ktorú by strážili európske jednotky, píše Reuters.