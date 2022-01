Poradkyňa šéfa OSN pre Líbyu: Situácia v krajine je pokojná, no krehká

Moskva 18. januára (TASR) - Súčasná situácia v Líbyi je pokojná, no krehká, takže medzinárodné spoločenstvo by malo krajine pomôcť na ceste k národnému zmiereniu, uviedla v rozhovore pre agentúru TASS osobitná poradkyňa generálneho tajomníka OSN pre Líbyu Stephanie Williamsová.



Williamsová zdôraznila, že "národné zmierenie znamená umožniť vnútorne vysídleným osobám vrátiť sa do svojich domovov. Ale aj umožniť mnohým Líbyjčanom v diaspóre vrátiť sa domov".



"Niečo z toho sa už stalo, ale musí to pokračovať," uviedla. Podľa jej slov je pre vyriešenie líbyjského konfliktu dobrým znamením, že tí, ktorí boli počas ozbrojenej konfrontácie v krajine na opačných stranách, sa teraz stretávajú.



"Teraz sú Líbyjčania, ktorí sa určite medzi sebou rozprávajú, a dokonca sa stretávajú aj tí, ktorí proti sebe držali zbrane v poslednej vojne v rokoch 2019 – 2020," povedala Williamsová. Pripomenula, že v decembri sa stretli v meste Benghází vojenský vodca Chalífa Haftar, minister vnútra a členovia bývalej vlády.



Líbyjský parlament v decembri odmietol vytýčiť dátum prezidentských volieb, ktoré sa mali konať v rovnaký mesiac a mali byť vyvrcholením úsilia OSN dostať Líbyu z desať rokov trvajúceho konfliktu. Prípravu volieb však marili dohady o kandidátoch i sporný právny rámec celého hlasovania.



Líbya sa dostala do chaosu po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí.