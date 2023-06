Poradný orgán EÚ predstavil nový ambiciózny cieľ znižovania emisií

Štrasburg 15. júna (TASR) - Nezávislý poradný orgán Európskej únie pre klimatickú zmenu odporučil vo štvrtok eurobloku znížiť do roku 2040 emisie o 90 až 95 percent oproti úrovniam z roku 1990. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Európsky vedecký poradný výbor pre klimatickú zmenu (ESABCC), ktorý vznikol v roku 2021 na základe právneho predpisu EÚ v oblasti klímy, uviedol, že takáto redukcia je dôležitá pre zmiernenie klimatickej krízy. Zároveň je potrebná na dosiahnutie udržateľnej budúcnosti.



"Odporúčania poradného výboru upozorňujú na potrebu odvážnych a transformačných činov, aby sa do roku 2050 dosiahla klimatická neutralita spôsobom, ktorý je spravodlivý a uskutočniteľný," uviedol predseda výboru, nemecký ekonóm Ottmar Edenhofer.



Dodal, že hlavnou výzvou pre tvorcov politík bude v nasledujúcich mesiacoch stanovenie politického rámca, ktorý bude podnecovať zníženie emisií a tiež rýchle odstraňovanie oxidu uhličitého.



Európska únia sa zaviazala, že sa do roku 2050 stane klimaticky neutrálnou. Aby to dosiahla, musí do roku 2030 znížiť emisie o najmenej 55 percent oproti úrovniam z roku 1990. Ak by sa jej tento cieľ podarilo splniť, bolo by možné dosiahnuť aj cieľ stanovený do roku 2040, uvádza výbor.



Na naplnenie týchto cieľov je podľa výboru dôležité používať viac veternej a solárnej energie a rozširovať využitie palív, ktoré sú alternatívami fosílnych palív, napríklad vodíka.