Poradová skupina odborníkov odporučila liečivo od MSD proti covidu

Washington 1. decembra (TASR) - Skupina odborníkov vymenovaná americkou vládou, ktorá je poradovým orgánom amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), v utorok podporila použitie lieku proti ochoreniu COVID-19 vyvinutého americkou farmaceutickou spoločnosťou MSD. Pripravili tak pôdu pre schválenie tohto lieku americkým regulačným úradom, píše agentúra AP.



Použitie a benefity lieku podporilo 13 členov skupiny odborníkov, zatiaľ čo 10 sa vyjadrilo proti. Skupina tento liek pritom odporučila po niekoľko hodinovej diskusii o jeho prínosoch a rizikách spojených s jeho užívaním. Liečivo môže totiž mať podľa expertov z FDA toxické účinky na vývoj plodu a vyvolať chyby plodu.



Odborníci, ktorí podporili použitie lieku, preto zdôraznili, že by ho nemali podávať tehotným ženám a že ženy by pred začiatkom jeho užívania mali podstúpiť tehotenský test.



Poradový orgán odporučil liečivo od spoločnosti MSD pre dospelých ľudí s miernymi príznakmi ochorenia, u ktorých hrozí vyššie riziko, že sa u nich vyvinie ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Ide predovšetkým o ľudí trpiacich obezitou, astmou alebo ľudí vyšších vekových kategórií, uvádza AP.



FDA sa pri schvaľovaní lieku od MSD nemusí držať odporúčaní tohto poradového orgánu, očakáva sa však, že o jeho prípadnom schválení rozhodne ešte pred koncom tohto roka.



Podľa AP by schválenie liečiva molnupiravir od MSD mohlo výrazným spôsobom zmeniť liečbu ochorenia COVID-19. Ide totiž o prvý liek, ktorí pacienti môžu užívať doma, čo by mohlo pomôcť uvoľniť tlak, ktorému v súčasnosti pre pandémiu koronavírusu čelia mnohé nemocnice. Vďaka lieku by tiež mohla klesnúť úmrtnosť v súvislosti s COVID-19.



Spoločnosť MSD minulý týždeň zverejnila kompletné výsledky účinnosti svojho lieku. Ten podľa výsledkov znižuje riziko hospitalizácie o 30 percent, čo je pokles oproti 50 percentám potvrdeným v predchádzajúcej štúdii.



Tento preparát už schválila na použitie Británia, zatiaľ čo Európska agentúra pre lieky (EMA) ho schválila na núdzové použitie.