Pôrodnicu v Mariupole nútene evakuovali do Ruska, tvrdí mesto

Na snímke pohľad na zničené bytovky po ostreľovaní na okraji ukrajinského Mariupolu na území pod kontrolou separatistickej vlády Doneckej ľudovej republiky v utorok 29. marca 2022. Foto: TASR/AP

Mariupol 30. marca (TASR) - Predstavitelia juhoukrajinského mesta Mariupol obkľúčené ruskými silami v stredu odsúdili nútenú evakuáciu zamestnancov a klientiek jednej z tamojších pôrodníc do Ruska. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.uviedol úrad primátora Mariupola na účte v aplikácii Telegram.Viac ako 20.000 obyvateľov tohto prístavného mesta na pobreží Azovského mora bolo podľa úradu primátoraodvedených do Ruska, kde im zhabali osobné doklady. Túto informáciu nebolo možné nezávisle overiť, keďže Mariupol čelí od konca februára intenzívnym útokom ruských síl.V Mariupole došlo 9. marca k útoku na inú pôrodnicu, počas ktorého prišli o život najmenej traja ľudia vrátane jedného dieťaťa. AFP poznamenala, že ruskí predstavitelia tvrdili, že nemocnicu údajne využívali extrémistické ukrajinské sily. Lekári ani pacienti sa v tom čase podľa Moskvy v nemocnici nenachádzali.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil v utorok obliehanie Mariupola za. Rusko doteraz odmietalo návrh Francúzska, Turecka a Grécka týkajúci dovezenia humanitárnej pomoci do Mariupola s tým, že ukrajinskí vojaci musia najskôr zložiť zbrane.V Mariupole, kde boje a bombardovanie odrezali obyvateľov od dodávok elektriny, tepla aj vody, sa podľa odhadov stále nachádza okolo 160.000 civilistov. Od začiatku ruskej invázie tam zahynulo podľa odhadov okolo 5000 ľudí.