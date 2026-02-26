Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Zahraničie

Pôrodnosť v Japonsku stále klesá

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Na základe neoficiálnych údajov japonského ministerstva zdravotníctva sa v krajine vlani narodilo celkovo 705.809 detí, čo je o 2,1 percenta menej než v roku 2024.

Autor TASR
Tokio 26. februára (TASR) - Počet pôrodov v Japonsku klesol vlani už desiaty rok po sebe, vyplýva z oficiálnych údajov zverejnených vo štvrtok. Podľa premiérky Sanae Takaičiovej to pre krajinu znamená „tichý núdzový stav“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Na základe neoficiálnych údajov japonského ministerstva zdravotníctva sa v krajine vlani narodilo celkovo 705.809 detí, čo je o 2,1 percenta menej než v roku 2024. V štatistikách sú zahrnuté pôrody domácich aj zahraničných občanov žijúcich v Japonsku a deti narodené japonským štátnym príslušníkom v cudzine.

Naopak, minulý rok sa v krajine zvýšil počet sobášov o 1,1 percenta, zatiaľ čo množstvo rozvodov kleslo o 3,7 percenta. Úmrtí bolo o 0,8 percenta menej než v roku 2024.

Ministerstvo vnútra odhadlo celkovú populáciu Japonska vo februári na 122,86 milióna ľudí, čo je o 0,47 percenta - čiže o 580.000 - menej než pred rokom.

Jedna z najväčších ekonomík sveta má nízku mieru pôrodnosti, starnúcu a klesajúcu populáciu, pripomína AFP. Vedie to k množstvu problémov vrátane nedostatku pracovných síl, rastúcich nákladov na sociálne zabezpečenie a menšieho počtu pracujúcich obyvateľov, ktorí platia dane, čo zvyšuje obrovské dlhy Japonska. Už teraz má najvyššiu mieru zadlženosti spomedzi hlavných ekonomík sveta.

Údaje z minulého roka ukázali, že počet ľudí vo veku 100 a viac rokov predstavoval v krajine takmer 100.000, pričom skoro 90 percent z nich tvorili ženy.

Zmenšujúca sa populácia pritom prispieva aj k likvidácii vidieckych komunít. Počet opustených domovov je v Japonsku okolo štyroch miliónov. Podľa nedávnej štúdie hrozí zánik viac ako 40 percentám obcí v krajine. Japonskí lídri vrátane úradujúcej premiérky Sanae Takaičiovej sľubovali zvýšenie pôrodnosti, zatiaľ však s nevýrazným úspechom.

Mestská samospráva v metropole Tokio napríklad vyvinula vlastnú zoznamovaciu aplikáciu, ktorá vyžaduje, aby používatelia predložili dokumentáciu o tom, že sú slobodní, a podpísali vyhlásenie, že sú ochotní uzavrieť manželstvo.

„Klesajúca pôrodnosť a zmenšujúca sa populácia predstavujú tichý núdzový stav, ktorý postupne naruší vitalitu našej krajiny,“ upozornila Takaičiová - prvá žena vo funkcii premiérky v Japonsku - minulý týždeň v parlamente. Vláda vo štvrtok vyhlásila, že sa snaží vybudovať silnejšie hospodárstvo s cieľom znížiť ekonomickú záťaž v starostlivosti o deti pre pracujúce rodiny.

„Verím, že sa dosiahli určité úspechy. Bohužiaľ sa nám nepodarilo zvrátiť tento trend (klesajúcej pôrodnosti),“ povedal novinárom námestník hlavného tajomníka kabinetu Masanao Ozaki.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja