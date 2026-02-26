< sekcia Zahraničie
Pôrodnosť v Japonsku stále klesá
Na základe neoficiálnych údajov japonského ministerstva zdravotníctva sa v krajine vlani narodilo celkovo 705.809 detí, čo je o 2,1 percenta menej než v roku 2024.
Autor TASR
Tokio 26. februára (TASR) - Počet pôrodov v Japonsku klesol vlani už desiaty rok po sebe, vyplýva z oficiálnych údajov zverejnených vo štvrtok. Podľa premiérky Sanae Takaičiovej to pre krajinu znamená „tichý núdzový stav“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Na základe neoficiálnych údajov japonského ministerstva zdravotníctva sa v krajine vlani narodilo celkovo 705.809 detí, čo je o 2,1 percenta menej než v roku 2024. V štatistikách sú zahrnuté pôrody domácich aj zahraničných občanov žijúcich v Japonsku a deti narodené japonským štátnym príslušníkom v cudzine.
Naopak, minulý rok sa v krajine zvýšil počet sobášov o 1,1 percenta, zatiaľ čo množstvo rozvodov kleslo o 3,7 percenta. Úmrtí bolo o 0,8 percenta menej než v roku 2024.
Ministerstvo vnútra odhadlo celkovú populáciu Japonska vo februári na 122,86 milióna ľudí, čo je o 0,47 percenta - čiže o 580.000 - menej než pred rokom.
Jedna z najväčších ekonomík sveta má nízku mieru pôrodnosti, starnúcu a klesajúcu populáciu, pripomína AFP. Vedie to k množstvu problémov vrátane nedostatku pracovných síl, rastúcich nákladov na sociálne zabezpečenie a menšieho počtu pracujúcich obyvateľov, ktorí platia dane, čo zvyšuje obrovské dlhy Japonska. Už teraz má najvyššiu mieru zadlženosti spomedzi hlavných ekonomík sveta.
Údaje z minulého roka ukázali, že počet ľudí vo veku 100 a viac rokov predstavoval v krajine takmer 100.000, pričom skoro 90 percent z nich tvorili ženy.
Zmenšujúca sa populácia pritom prispieva aj k likvidácii vidieckych komunít. Počet opustených domovov je v Japonsku okolo štyroch miliónov. Podľa nedávnej štúdie hrozí zánik viac ako 40 percentám obcí v krajine. Japonskí lídri vrátane úradujúcej premiérky Sanae Takaičiovej sľubovali zvýšenie pôrodnosti, zatiaľ však s nevýrazným úspechom.
Mestská samospráva v metropole Tokio napríklad vyvinula vlastnú zoznamovaciu aplikáciu, ktorá vyžaduje, aby používatelia predložili dokumentáciu o tom, že sú slobodní, a podpísali vyhlásenie, že sú ochotní uzavrieť manželstvo.
„Klesajúca pôrodnosť a zmenšujúca sa populácia predstavujú tichý núdzový stav, ktorý postupne naruší vitalitu našej krajiny,“ upozornila Takaičiová - prvá žena vo funkcii premiérky v Japonsku - minulý týždeň v parlamente. Vláda vo štvrtok vyhlásila, že sa snaží vybudovať silnejšie hospodárstvo s cieľom znížiť ekonomickú záťaž v starostlivosti o deti pre pracujúce rodiny.
„Verím, že sa dosiahli určité úspechy. Bohužiaľ sa nám nepodarilo zvrátiť tento trend (klesajúcej pôrodnosti),“ povedal novinárom námestník hlavného tajomníka kabinetu Masanao Ozaki.
Na základe neoficiálnych údajov japonského ministerstva zdravotníctva sa v krajine vlani narodilo celkovo 705.809 detí, čo je o 2,1 percenta menej než v roku 2024. V štatistikách sú zahrnuté pôrody domácich aj zahraničných občanov žijúcich v Japonsku a deti narodené japonským štátnym príslušníkom v cudzine.
Naopak, minulý rok sa v krajine zvýšil počet sobášov o 1,1 percenta, zatiaľ čo množstvo rozvodov kleslo o 3,7 percenta. Úmrtí bolo o 0,8 percenta menej než v roku 2024.
Ministerstvo vnútra odhadlo celkovú populáciu Japonska vo februári na 122,86 milióna ľudí, čo je o 0,47 percenta - čiže o 580.000 - menej než pred rokom.
Jedna z najväčších ekonomík sveta má nízku mieru pôrodnosti, starnúcu a klesajúcu populáciu, pripomína AFP. Vedie to k množstvu problémov vrátane nedostatku pracovných síl, rastúcich nákladov na sociálne zabezpečenie a menšieho počtu pracujúcich obyvateľov, ktorí platia dane, čo zvyšuje obrovské dlhy Japonska. Už teraz má najvyššiu mieru zadlženosti spomedzi hlavných ekonomík sveta.
Údaje z minulého roka ukázali, že počet ľudí vo veku 100 a viac rokov predstavoval v krajine takmer 100.000, pričom skoro 90 percent z nich tvorili ženy.
Zmenšujúca sa populácia pritom prispieva aj k likvidácii vidieckych komunít. Počet opustených domovov je v Japonsku okolo štyroch miliónov. Podľa nedávnej štúdie hrozí zánik viac ako 40 percentám obcí v krajine. Japonskí lídri vrátane úradujúcej premiérky Sanae Takaičiovej sľubovali zvýšenie pôrodnosti, zatiaľ však s nevýrazným úspechom.
Mestská samospráva v metropole Tokio napríklad vyvinula vlastnú zoznamovaciu aplikáciu, ktorá vyžaduje, aby používatelia predložili dokumentáciu o tom, že sú slobodní, a podpísali vyhlásenie, že sú ochotní uzavrieť manželstvo.
„Klesajúca pôrodnosť a zmenšujúca sa populácia predstavujú tichý núdzový stav, ktorý postupne naruší vitalitu našej krajiny,“ upozornila Takaičiová - prvá žena vo funkcii premiérky v Japonsku - minulý týždeň v parlamente. Vláda vo štvrtok vyhlásila, že sa snaží vybudovať silnejšie hospodárstvo s cieľom znížiť ekonomickú záťaž v starostlivosti o deti pre pracujúce rodiny.
„Verím, že sa dosiahli určité úspechy. Bohužiaľ sa nám nepodarilo zvrátiť tento trend (klesajúcej pôrodnosti),“ povedal novinárom námestník hlavného tajomníka kabinetu Masanao Ozaki.