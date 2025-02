Miera pôrodnosti v Japonsku opäť klesla na historické minimum

Tokio 27. februára (TASR) - Miera pôrodnosti v Japonsku vlani opäť klesla na svoje historické minimum, a to už deviaty rok po sebe. Pretrváva tam trend starnúcej populácie, zatiaľ čo mladí ľudia zakladanie rodín odkladajú. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila japonská vláda, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Podľa predbežných údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva sa v roku 2024 narodilo v Japonsku 720.988 detí, vrátane cudzincov, čo je až o päť percent menej ako v predošlom roku, keď prišlo na svet 758.631 detí.



Počet vlaňajších novorodencov bol tak najnižším od roku 1899, v ktorom začala japonská vláda zhromažďovať takéto údaje. Naopak za rok 2024 medziročne o 1,8 percenta vzrástol počet úmrtí, a to na 1,62 milióna. Ide taktiež o rekordnú hodnotu, pričom úmrtia tak viac než dvojnásobne predstihli pôrody.



Japonsko má pritom podľa aktuálnych februárových údajov celkovo 123,54 milióna obyvateľov, čo je o 0,46 percenta menej než v rovnakom čase pred rokom.



Rekordne nízka pôrodnosť v Japonsku kontrastuje s údajmi z Južnej Kórey, v ktorej podľa najnovších štatistík počet narodených detí v prepočte na 1000 obyvateľov za rok 2024 vzrástol, a to vôbec prvýkrát za vyše dekádu.



Miera pôrodnosti dosiahla v Japonsku vrchol v roku 1973, počas ktorého sa tam narodilo 2,1 milióna detí.



Japonský premiér Šigeru Išiba tvrdí, že riešenie populačnej krízy patrí medzi jeho hlavné priority. Mladých ľudí však od založenia rodiny odrádzajú mnohé faktory, ako vysoké náklady na vzdelanie, stagnujúca ekonomika i zmeny v životnom štýle.