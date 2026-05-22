Pôrodnosť v Rusku klesla na najnižšiu úroveň
Autor TASR
Moskva 22. mája (TASR) - Pôrodnosť vo vidieckych oblastiach Ruska klesla v roku 2025 na najnižšiu úroveň od rozpadu Sovietskeho zväzu, píše TASR podľa nezávislého denníka Novaja Gazeta Europe.
Mediálny portál RusNews s odvolaním sa na údaje štátneho štatistického úradu Rosstat uviedol, že miera plodnosti (TFR) na vidieku klesla na 1,464, čo je priemerný počet detí na jednu ženu. Pre porovnanie, v roku 1990 bola celková miera plodnosti na vidieku 2,6 a posledný vrchol na úrovni 2,272 dosiahla v roku 2014.
Najvyššie miery prirodzeného rastu obyvateľstva na vidieku boli v minulom roku v Neneckom autonómnom okruhu, Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu a republike Tuva. Najnižšia úroveň bola v Leningradskej oblasti, okupovanom Sevastopole a Mordviansku.
Celková miera plodnosti v Rusku v roku 2025 klesla na 1,361 a v prípade miest to bolo iba 1,327. Najprudší medziročný pokles však zaznamenal vidiek. Podľa odborníkov už vidiecke oblasti prestali byť hlavným motorom obnovy populácie v Ruskej federácii, keďže mladí ľudia vo veľkej miere odchádzajú za lepšie plateným zamestnaním a infraštruktúrou do miest.
Pre prirodzenú obnovu obyvateľstva (tzv. reprodukčnú náhradu) je potrebná priemerná úhrnná miera plodnosti 2,1 dieťaťa na jednu ženu.
Štatistiky ešte viac skresľuje zatváranie pôrodníc vo vidieckych oblastiach a koncentrácia kvalitnej zdravotnej starostlivosti vo väčších mestských centrách, kam vo vyššej miere cestujú rodiť aj ženy z vidieka.
