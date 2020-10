Porošenko mal negatívny výsledok testu na COVID-19, vracia sa do práce

Kyjev 14. októbra (TASR) – Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko oznámil, že sa vyliečil z infekcie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra Interfax.



Na svojom konte na sociálnej sieti Facebook Porošenko v utorok napísal, že mal negatívny výsledok testu na koronavírus nového typu a vráti sa do práce.



Fakt, že mal pozitívny test, oznámil Porošenko 29. septembra. Vtedy uviedol, že liečiť sa bude doma. Dňa 3. októbra bol však pre obojstranný zápal pľúc prijatý do jednej z kyjevských nemocníc, z ktorej ho po zlepšení zdravotného stavu prepustili v pondelok.



Prozápadne orientovaný Porošenko bol prezidentom Ukrajiny v rokoch 2014 – 2019. Do funkcie nastúpil po protestoch na kyjevskom Námestí nezávislosti (Majdan). Koronavírusom sa tento rok nakazila aj bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková, ktorá sa z ochorenia tiež už vyliečila.