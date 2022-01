Porošenko sa podriadil súdu a odovzdal svoje cestovné pasy

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Kyjev 24. januára (TASR) - Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko v pondelok vyhovel žiadosti súdu a odovzdal svoje pasy, ako mu to minulý týždeň nariadil súd v Kyjeve.Pred tým tlačová služba ukrajinského Štátneho úradu pre vyšetrovanie (SBI) zverejnila správu, v ktorej Porošenka kritizovala, že pasy zatiaľ neodovzdal.Exprezidentov advokát Ihor Holovan v reakcii na to na sociálnej sieti Facebook zverejnil fotokópiu potvrdenia o odovzdaní pasov s poznámkou, že tak urobil v pondelok ráno.Súd v Kyjeve zaoberajúci sa kauzou vlastizrady minulý týždeň, 19. januára, nevzal Porošenka do väzby, ale zaviazal ho odovzdať pasy na cesty do zahraničia a necestovať mimo Kyjeva a kyjevskej oblasti bez povolenia vyšetrovateľa.Porošenko uviedol, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolá, pretože by zasahovalo do jeho politických aktivít.Odvolanie v v tejto veci avizovala aj prokuratúra, dodal Ukrinform s tým, že sudca, ktorý minulý týždeň rozhodoval o prípadnom Porošenkovom vzatí do väzby, je momentálne na dovolenke.Prokuratúra žiadala Porošenkovo vzatie do väzby alebo zaplatenie kaucie vo výške miliardy hrivien, čo je v prepočte zhruba 31 miliónov eur.Ukrinform pripomenul, že 20. decembra roku 2021 prokuratúra Porošenka upovedomila o tom, že je podozrivý z vlastizrady a napomáhania tzv. teroristickým organizáciám, ako v Kyjeve označujú proruských separatistov v Donbase, podotýka AFP.Podľa predložených obvinení je Porošenko (56) podozrivý z toho, že v rokoch 2014 a 2015 počas výkonu funkcie prezidenta pomohol samozvaným subjektom Donecká ľudová republika a Luhanská ľudová republika pri predaji uhlia za 1,5 miliardy hrivien (48,8 milióna eur) Kyjevu. V prípade uznania viny by mu za vlastizradu hrozilo až 15 rokov väzenia.Okresný súd v Kyjeve 6. januára nariadil v tejto kauze zadržanie majetku bývalého prezidenta. Toto opatrenie sa týka jeho bytov v mestách Vinnycia a Kyjev, usadlosti v Kozyne, pozemkov, ako aj akcií súkromných spoločností.Agentúra UNIAN pripomenula, že exprezident vopred previedol svoj najcennejší obchodný majetok – vrátane spoločnosti na výrobu cukroviniek Rošen (Roshen Confectionery Corp.) – na svojho najstaršieho syna.Predtým boli - v rámci toho istého trestného konania - o podozrení v rovnakej veci upovedomení aj poslanec frakcie Opozičná platforma - Za život Viktor Medvedčuk, ktorý má blízky vzťah s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, a bývalý ukrajinský minister energetiky Volodymyr Demčyšyn.Porošenko sa na Ukrajinu vrátil zo zahraničia 17. januára, keď sa konalo aj prvé zasadnutie súdu, ktorý rozhodoval o jeho prípadnom vzatí do väzby.