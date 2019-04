Porošenko v Berlíne: Ukrajina je pripravená brániť Európu pred Ruskom

Porošenko hovoril aj o sankciách voči Ruskej federácii.

Berlín 12. apríla (TASR) - Ukrajinské ozbrojené sily sú pripravené brániť celý európsky kontinent pred možnou ruskou agresiou. Na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Berlíne to v piatok uviedol ukrajinský prezident Petro Porošenko.



"Zdôrazňujem, že ukrajinská armáda dosiahla novú úroveň. Spolupráca so spojencami v NATO ukazuje, že ukrajinskí vojaci sa rýchlo cvičia a sú pripravení brániť celý európsky kontinent pred možnou agresiou Kremľa," citovala Porošenka agentúra Ukrinform.



Porošenko hovoril aj o sankciách voči Ruskej federácii. "Zdôrazňujem, že sankcie sú nevyhnutné. Majú účinok, ktorý sa prejavuje v obmedzení financovania militantov a žoldnierov, ktorí sa spolu s ruskými vojakmi podieľajú na okupácii východu Ukrajiny," citovala Porošenka agentúra Ukrinform.



Ukrajinský prezident pripomenul, že sankcie voči Rusku možno aj posilniť. "Je veľmi dôležité, aby boli sankcie pevne prepojené s úplným plnením záväzkov Ruska vyplývajúcich z minských dohôd. Sankcie, zdôrazňujem, možno posilniť, ak si Rusko nesplní svoje záväzky," povedal Porošenko.



Podľa agentúry AP Merkelová ocenila "veľmi blízke vzťahy", ktoré si Nemecko vybudovalo s Ukrajinou v posledných rokoch. Na spoločnej tlačovej konferencii sa však vyhla otázke, koho podporuje v ukrajinských prezidentských voľbách. Povedala len to, že je v "trvalom kontakte" s terajším prezidentom.



Porošenka v piatok prijme v Paríži aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. V rovnaký deň Macron prijme aj Porošenkovho súpera v boji o prezidentský úrad Volodymyra Zelenského. AP v tomto zmysle poznamenala, že Merkelová prijala len Porošenka.



V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, ani jeden z 39 kandidátov nezískal podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší kandidáti — Zelenskyj (získal 30,24 percenta hlasov) a Porošenko (15,95 percenta hlasov) — sa tak stretnú 21. apríla v druhom kole.