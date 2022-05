Porošenko: V Moskve sa konal pochod porazených, nie Deň víťazstva

Kyjev 10. mája (TASR) - Za "pochod porazených" označil v pondelok bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko vojenskú prehliadku v ruskej metropole Moskva pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Porošenko označil Slávnosti v Moskve za pochod porazených, a nie Deň víťazstva. "Toto je ďalší dôkaz, že (ruský prezident Vladimir) Putin sa úplne zbláznil," uviedol bývalý ukrajinský prezident pre Sky News.



"On žije v absolútne paralelnom svete, v inom vesmíre," povedal Porošenko v súvislosti s Putinom.



Ukrajinský exprezident sa následne priamo obrátil na Putina so slovami: "Toto je ukrajinské územie a nemá to s vami nič spoločné, nenávidíme vás".



"Povedal, že v skutočnosti je proti NATO (Severoatlantickej aliancii). Pán Putin, NATO je pre bezpečnosť členských štátov a nie je proti vám, to vy sa pokúšate zaútočiť na každého vrátane štátov NATO," dodal podľa Sky News Porošenko, ktorý funkciu ukrajinskej hlavy štátu zastával v období rokov 2014-2019.