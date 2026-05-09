< sekcia Zahraničie
Porota USA uznala 4 mužov vinnými z vraždy haitského prezidenta
Zároveň sú podľa nej vinní z porušenia amerického zákona o neutralite a hrozí im trest odňatia slobody na doživotie.
Autor TASR
Washington 9. mája (TASR) - Porota v americkom štáte Florida v piatok uznala štyroch mužov vinnými zo sprisahania v súvislosti s vraždou haitského prezidenta Jovenela Moiseho v roku 2021. Oblasť južná Florida sa stala hlavným centrom plánovania a financovania sprisahania zameraného na zvrhnutie prezidenta a jeho nahradenie, tvrdí americká prokuratúra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Obžalovaných Arcangela Pretela Ortiza, Antonia Intriaga, Waltera Veintemillu a Jamesa Solagesa uznala porota vinnými zo sprisahania s cieľom zabiť alebo uniesť zvoleného haitského lídra a z poskytovania materiálnej podpory na uskutočnenie plánu. Zároveň sú podľa nej vinní z porušenia amerického zákona o neutralite a hrozí im trest odňatia slobody na doživotie.
Moise bol zavraždený 7. júla 2021, keď asi dve desiatky zahraničných žoldnierov, prevažne z Kolumbie, zaútočili na jeho dom neďaleko Port-au-Prince. Manželka politika počas útoku utrpela zranenia a bola prevezená do USA, kde podstúpila liečbu.
Súdny proces sa začal takmer pred dvomi mesiacmi v Miami. Vražda viedla k bezprecedentným nepokojom v karibskej krajine, kde sa vodcovia gangov stávajú čoraz násilnejšími a mocnejšími, píše AP.
Ortiz a Intriago pôsobili ako riaditelia bezpečnostných firiem spoločne známych pod skratkou CTU. Veintemilla bol riaditeľom skupiny pre poskytovanie kapitálových úverov, pričom obe spoločnosti sídlia na Južnej Floride. Solages bol zástupcom CTU na Haiti, ktorý koordinoval činnosť s Christianom Sanonom, potenciálnym Moiseho náhradníkom a ďalšími osobami. Sanon bude súdený neskôr.
Najmenej päť ďalších osôb priznalo, že sa podieľalo na sprisahaní a odpykáva si doživotné tresty.
Obžalovaných Arcangela Pretela Ortiza, Antonia Intriaga, Waltera Veintemillu a Jamesa Solagesa uznala porota vinnými zo sprisahania s cieľom zabiť alebo uniesť zvoleného haitského lídra a z poskytovania materiálnej podpory na uskutočnenie plánu. Zároveň sú podľa nej vinní z porušenia amerického zákona o neutralite a hrozí im trest odňatia slobody na doživotie.
Moise bol zavraždený 7. júla 2021, keď asi dve desiatky zahraničných žoldnierov, prevažne z Kolumbie, zaútočili na jeho dom neďaleko Port-au-Prince. Manželka politika počas útoku utrpela zranenia a bola prevezená do USA, kde podstúpila liečbu.
Súdny proces sa začal takmer pred dvomi mesiacmi v Miami. Vražda viedla k bezprecedentným nepokojom v karibskej krajine, kde sa vodcovia gangov stávajú čoraz násilnejšími a mocnejšími, píše AP.
Ortiz a Intriago pôsobili ako riaditelia bezpečnostných firiem spoločne známych pod skratkou CTU. Veintemilla bol riaditeľom skupiny pre poskytovanie kapitálových úverov, pričom obe spoločnosti sídlia na Južnej Floride. Solages bol zástupcom CTU na Haiti, ktorý koordinoval činnosť s Christianom Sanonom, potenciálnym Moiseho náhradníkom a ďalšími osobami. Sanon bude súdený neskôr.
Najmenej päť ďalších osôb priznalo, že sa podieľalo na sprisahaní a odpykáva si doživotné tresty.