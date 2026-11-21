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Porota uznala muža za vinného zo založenia požiaru v Los Angeles
Muža zadržali v októbri 2025, čiže viac ako deväť mesiacov po vypuknutí požiarov, ktoré sa nedarilo uhasiť niekoľko týždňov.
Autor TASR
San Jose 21. novembra (TASR) - Muža obvineného z podpaľačstva v súvislosti s ničivými lesnými požiarmi, ktoré v roku 2025 spustošili Los Angeles, uznal v piatok súd za vinného. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
Tridsaťročný Jonathan Rinderknecht sa postavil pred federálny súd po druhý raz, keďže pri prvýkrát sa porota nedokázala jednomyseľne zhodnúť na verdikte a sudkyňa v júni vyhlásila súdny proces za zmarený. Podľa televíznych staníc ABC a NBC však tentoraz porota v Los Angeles dospela k verdiktu, poznamenala DPA.
Po viac ako dvoch dňoch rozhodovania sa zhodla, že Rinderknecht so zapaľovačom podpálil krovinatý porast v blízkosti bohatej štvrte Pacific Palisades. Výšku trestu by mal súd bývalému vodičovi spoločnosti Uber oznámiť 17. marca. Hrozí mu až 40 rokov väzenia, uvádza agentúra AFP. Rinderknecht trvá na svojej nevine.
Muža zadržali v októbri 2025, čiže viac ako deväť mesiacov po vypuknutí požiarov, ktoré sa nedarilo uhasiť niekoľko týždňov.
Obhajoba argumentovala, že neexistujú žiadne priame dôkazy o tom, že Rinderknecht požiar založil. Ako možnú príčinu uviedol silvestrovský ohňostroj. Podľa prokuratúry však dôkazy vrátane dát z mobilného telefónu potvrdzujú jeho prítomnosť na mieste činu.
Rinderknecht na Nový rok založil malý požiar, ktorý tlel pod zemou. Plamene sa rozhoreli až o týždeň neskôr a zachvátili pobrežnú štvrť, kde žije mnoho bohatých a slávnych osobností z Los Angeles. Pri požiari zahynulo 12 ľudí v Pacific Palisades a Malibu, pričom bol jedným z dvoch, ktoré vypukli 7. januára. Celkovo prišlo o život 31 ľudí a zničených bolo vyše 17.000 domov a budov.
Tridsaťročný Jonathan Rinderknecht sa postavil pred federálny súd po druhý raz, keďže pri prvýkrát sa porota nedokázala jednomyseľne zhodnúť na verdikte a sudkyňa v júni vyhlásila súdny proces za zmarený. Podľa televíznych staníc ABC a NBC však tentoraz porota v Los Angeles dospela k verdiktu, poznamenala DPA.
Po viac ako dvoch dňoch rozhodovania sa zhodla, že Rinderknecht so zapaľovačom podpálil krovinatý porast v blízkosti bohatej štvrte Pacific Palisades. Výšku trestu by mal súd bývalému vodičovi spoločnosti Uber oznámiť 17. marca. Hrozí mu až 40 rokov väzenia, uvádza agentúra AFP. Rinderknecht trvá na svojej nevine.
Muža zadržali v októbri 2025, čiže viac ako deväť mesiacov po vypuknutí požiarov, ktoré sa nedarilo uhasiť niekoľko týždňov.
Obhajoba argumentovala, že neexistujú žiadne priame dôkazy o tom, že Rinderknecht požiar založil. Ako možnú príčinu uviedol silvestrovský ohňostroj. Podľa prokuratúry však dôkazy vrátane dát z mobilného telefónu potvrdzujú jeho prítomnosť na mieste činu.
Rinderknecht na Nový rok založil malý požiar, ktorý tlel pod zemou. Plamene sa rozhoreli až o týždeň neskôr a zachvátili pobrežnú štvrť, kde žije mnoho bohatých a slávnych osobností z Los Angeles. Pri požiari zahynulo 12 ľudí v Pacific Palisades a Malibu, pričom bol jedným z dvoch, ktoré vypukli 7. januára. Celkovo prišlo o život 31 ľudí a zničených bolo vyše 17.000 domov a budov.