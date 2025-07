Porota uznala Pattersonovú za vinnú z otrávenia štyroch ľudí hubami

Sydney 7. júla (TASR) - Austrálčanku Erin Pattersonovú uznala porota za vinnú z vraždy troch príbuzných svojho manžela a pokusu o vraždu jedného ďalšieho, pre ktorých úmyselne pripravila obed z jedovatých húb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Dvanásťčlenná porota na Najvyššom súde v štáte Viktória vyniesla verdikt v súdnom procese, ktorý trvá už deväť týždňov. Pattersonej v súčasnosti hrozí doživotie, no rozsudok bude vynesený až neskôr.



Austrálčanka je obžalovaná z vraždy svokrovcov Gaily a Donalda Pattersona a Gailinej sestry Heather Wilkinsonovej. Ian Wilkinson, manžel zosnulej Heather, ako jediný prežil. Pattersonová ich v júli 2023 pozvala na obed a podľa polície im jedovaté huby naservírovala spolu so sviečkovou Wellington.



Všetkých štyroch pre otravu hubami nasledujúci deň hospitalizovali. Wilkinson sa z otravy zotavil po takmer dvoch mesiacoch v nemocnici. Porota odmietla tvrdenia ženy, že išlo o nešťastnú nehodu.



Pattersonová podľa prokuratúry hostí údajne pozvala na obed za zámienkou, že jej lekári diagnostikovali rakovinu a že potrebuje radu, ako túto správu oznámiť svojim deťom. Lekárske záznamy však ukázali, že žena takúto diagnózu nedostala.



Prokuratúra motív vraždy neobjasnila, no počas procesu zdôraznila napäté vzťahy medzi Pattersonovou a jej odcudzeným manželom i jeho rodičmi. Počas súdneho procesu si úrady predvolali vyše 50 svedkov.



Prípad si získal pozornosť v Austrálii, no aj vo svete. Streamovacia platforma Stan o incidente natočila dokumentárny seriál a označila ho za „jeden z najznámejších kriminálnych prípadov poslednej doby“.