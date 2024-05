Porota uznala Trumpa za vinného z podplácania a falšovania záznamov

Manhattanský okresný prokurátor Alvin Bragg (vľavo) a bývalý prezident Donald Trump sledujú hlasovanie poroty po prečítaní rozsudku na manhattanskom trestnom súde. Foto: TASR/AP

Trump po odsudzujúcom verdikte vyhlásil, že je nevinný a proces bol hanbou

Bývalý prezident Donald Trump sedí na trestnom súde na Manhattane v New Yorku. Foto: TASR/AP

Trumpovi právnici sa voči verdiktu odvolajú v júli po oznámení trestu

Muž, ktorý predáva odznaky, kráča pred Bielym domom vo Washingtone. Foto: TASR/AP

New York 30. mája (TASR) - Porota newyorského súdu uznala vo štvrtok exprezidenta USA Donalda Trumpa za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania výmenou za mlčanlivosť a s tým súvisiaceho falšovania obchodných záznamov. TASR informuje podľa agentúry Reuters.Prípad sa týkal podplácania poroherečky Stormy Daniels (vlastným menom Stephanie Cliffordovej) výmenou za jej mlčanlivosť. Podľa výpovede 45-ročnej herečky mala s Trumpom v roku 2006, keď už bol ženatý so súčasnou manželkou Melaniou, viackrát pohlavný styk. Pred víťaznými prezidentskými voľbami v roku 2016 jej zaplatili za to, aby o tom mlčala.Exprezident bol tiež obvinený z falšovania obchodných záznamov, keď prostredníctvom svojho bývalého právnika Michaela Cohena pornohorečke pred voľbami v roku 2016 vyplatil 130.000 dolárov. Trump obvinenia poprel.Predsedajúcim sudcom v prípade bol Juan Merchan, pripomína denník The Guardian.Agentúra DPA konštatuje, že Trump je tak vôbec prvým bývalým prezidentom Spojených štátov, ktorého odsúdili za trestný čin.Exprezident USA Donald Trump vo štvrtok po odsudzujúcom verdikte v prípade podplácania za mlčanlivosť a s tým súvisiaceho falšovania obchodných záznamov vyhlásil, že je ". Proces zároveň označil zaa vyhlásil, že, keď sa v Spojených štátoch budú konať prezidentské voľby. TASR informuje podľa agentúr Reuters, AFP a DPA.Trump súčasne v reakcii na verdikt poroty označil predsedajúceho sudcu newyorského súdu Juana Merchana za. Zároveň vyhlásil, že bude "uviedol predtým, než opustil súdnu sieň bez toho, aby odpovedal na otázky, uvádza stanica BBC.Merchan po oznámení verdiktu poroty spresnil, že trest pre Trumpa oznámi 11. júla. Exprezidentovi USA hrozí niekoľkoročné väzenie, ktoré však môže byť aj podmienečné, prípadne pokuta. Merchan sa poďakoval porote za to, že prípadu venovaliTrump sa voči verdiktu môže odvolať a kandidovať v novembrových prezidentských voľbách aj v prípade, že mu odvolanie zamietnu.Obhajca amerického exprezidenta Donalda Trumpa Todd Blanche v noci na piatok uviedol, že jeho tím sa v júli odvolá voči odsudzujúcemu verdiktu v prípade podplácania za mlčanlivosť a s tým súvisiaceho falšovania obchodných záznamov. TASR informuje podľa agentúry DPA.Porota newyorského súdu uznala Trumpa v tomto prípade vo štvrtok za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby.Blanche spresnil, že jeho tím podá odvolanie v júli po tom, čo sudca Juan Merchan 11. júla vyhlási pre Trumpa trest vyplývajúci z odsudzujúceho rozsudku. Argumentovať bude okrem iného zaujatosťou poroty a nespravodlivým načasovaním procesu, píše DPA.Odsudzujúci verdikt poroty vo štvrtok privítal aj Michael Cohen, bývalý osobný právnik Trumpa, ktorý v procese vystupoval ako korunný svedok, píše agentúra AFP.uviedol Cohen na sociálnej sieti X.