Porota výstavy Benátske bienále týždeň pred začiatkom odstúpila
K rezignácii poroty došlo týždeň po tom, ako uviedla, že vylúči z udeľovania cien krajiny, ak Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal zatykače na ich lídrov za vojnové zločiny.
Autor TASR
Rím 30. apríla (TASR) - Medzinárodná porota nadchádzajúcej umeleckej výstavy Benátske bienále vo štvrtok odstúpila. Stalo sa tak deň po tom, čo inšpektori talianskeho ministerstva kultúry navštívili miesto podujatia, aby sa informovali o kritizovanom rozhodnutí organizátorov povoliť účasť Ruska. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a ANSA.
Porota nešpecifikovala, o ktoré krajiny ide, no denník The New York Times (NYT) pripomenul, že ICC vydal zatýkacie rozkazy na ruského prezidenta Vladimira Putina pre obvinenia z vojnových zločinov počas invázie na Ukrajine a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvineného z vojnových zločinov v súvislosti s konaním Izraela v Pásme Gazy.
Bienále na svojej internetovej stránke uviedlo, že členkami poroty boli predsedníčka Solange Farkasová, Zoe Buttová, Elvira Dyangani Oseová, Marta Kuzmová a Giovanna Zapperiová. Rezignovali len deväť dní pred otvorením podujatia.
Vedenie Bienále po odstúpení poroty uviedlo, že slávnostné udeľovanie cien 61. ročníka medzinárodnej umeleckej výstavy pôvodne naplánované na 9. mája, sa uskutoční až 22. novembra, teda na záver podujatia.
Jedno z najprestížnejších umeleckých podujatí na svete plánuje po prvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 umožniť účasť Ruska, čo vyvolalo v Európe kritiku.
Organizátori podujatia svoje rozhodnutie obhajujú s tým, že ide o priestor pre dialóg, kde má byť umenie oddelené od politiky.
Dvadsaťpäť európskych krajín v spoločnom stanovisku požadovalo vylúčenie Ruska z výstavy. Jeho účasť by podľa lotyšského ministerstva kultúry legitimizovala sankcionovaný štát prostredníctvom európskej kultúrnej platformy financovanej z verejných zdrojov.
Európska únia napokon rozhodla o zrušení grantu dva milióny eur pre podujatie, pričom Nadácia bienále má 30 dní na obhájenie návratu Ruska na výstavu.
