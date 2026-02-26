< sekcia Zahraničie
Porote na festivale v Cannes bude predsedať juhokórejský filmár
Tento filmový tvorca je vôbec prvým kórejským a tretím ázijským predsedom poroty festivalu v Cannes.
Autor TASR
Paríž 26. februára (TASR) - Predsedom poroty 79. ročníka filmového festivalu v Cannes bude juhokórejský režisér, scenárista a producent Pak Čchan-uk. Oznámili to vo štvrtok organizátori tohto prestížneho podujatia, ktoré sa bude konať vo francúzskom letovisku od 12. do 23. mája, informovala agentúra AFP.
Tento filmový tvorca je vôbec prvým kórejským a tretím ázijským predsedom poroty festivalu v Cannes - po Japoncovi Tecurovi Furukakim v roku 1962 a hongkonskom režisérovi Wong Kar-waiovi v roku 2006. Pak vo funkcii vystrieda francúzsku herečku Juliette Binocheovú. Porota pod jej vedením vlani udelila Zlatú palmu filmu Drobná nehoda od iránskeho režiséra Džafara Panahího.
Prezidentka festivalu Iris Knoblochová a režisér Thierry Frémaux výber predsedu poroty zdôvodnili tým, že Pakova „vynaliezavosť, vizuálne majstrovstvo a záľuba v zachytávaní rozmanitých impulzov žien a mužov s podivnými osudmi dali súčasnej kinematografii skutočne nezabudnuteľné momenty“.
Režisér Pak doteraz vo festivalovej súťaži v Cannes premiéroval svoje štyri filmy: Oldboy (2004), ktorý získal Veľkú cenu poroty; Smäd (2009) ovenčený Cenou poroty; snímky Komorná (2016) a Podozrivá, za ktorý v roku 2022 získal cenu za najlepšiu réžiu. Vlani filmovým fanúšikom predstavil film Nie je iná možnosť.
K Pakovej nominácii došlo v čase, keď sa juhokórejská kultúra teší celosvetovému uznaniu. Známe sú nielen jeho filmy, ale aj diela jeho kolegov - napr. film Parazit od režiséra Pong Čun-hoa, ktorý získal Zlatú palmu a Oscara za najlepší film z roku 2019. Veľkej obľube sa tešia aj televízne seriály, napr. Squid Game či K-pop skupiny.
Samotný Pak v reakcii na svoje vymenovanie za predsedu festivalovej poroty uviedol, že sa „teší na dobrovoľné uväznenie s členmi poroty: budem uzamknutý, aby som si pozrel film, a budem uzamknutý, aby som o filme diskutoval.“ Dodal, že „v tejto dobe nenávisti a rozdelenia jednoduchý akt stretnutia v kine pri spoločnom pozeraní filmu, synchronizácia nášho dýchania a tlkotu srdca, vytvára solidaritu, ktorá je dojímavá a univerzálna.“
