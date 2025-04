Porotu festivalu v Cannes posilnia Halle Berryová a Jeremy Strong

Paríž 29. apríla (TASR) - Americká herečka Halle Berryová a hviezda televízneho seriálu Boj o moc Jeremy Strong budú tento rok členmi poroty na filmovom festivale v Cannes, ktorej bude predsedať francúzska herečka Juliette Binocheová, oznámili organizátori podujatia. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Berryovú a Stronga doplní francúzsko-marocká spisovateľka Leila Slimaniová, indická režisérka Payal Kapadiaová a talianska herečka Alba Rohrwacherová. Pôjde o porotu, v ktorej bude zastúpená väčšina žien. V porote budú aj juhokórejský filmár Hong Sang-su, mexický režisér Carlos Reygadas a dokumentarista z Konžskej demokratickej republiky Dieudo Hamadi.



Ich úlohou bude sledovať 21 súťažných filmov a na konci 78. ročníka festivalu, ktorý sa bude konať od 13. do 24. mája, udeliť prestížnu Zlatú palmu.



Väčšinové zastúpenie žien v porote je dôležité, pretože organizátori sú pod tlakom, aby dali väčší priestor filmovým tvorkyniam a ukázali, že to s bojom proti rodovej nerovnosti a sexuálnemu obťažovaniu myslia vážne.



Prezidentka festivalu Iris Knoblochová prisľúbila, že festival bude „pozorne dbať“ na odporúčania parlamentného vyšetrovania vo veci zneužívania vo filmovom priemysle, ktorého závery oznámili v priebehu apríla.



Iba sedem filmov v hlavnej súťaži nakrútili režisérky, čo je zároveň najvyšší celkový počet.



Austrálska herečka Nicole Kidmanová si na tohtoročnom festivale prevezme cenu Women in Motion Award, ktorou sa oceňujú osobnosti, ktoré „presadzujú úlohu žien vo filme a v spoločnosti“, oznámili organizátori.



Festival otvorí film Leave One Day, celovečerný debut francúzskej režisérky Amélie Bonninovej. Bude to vôbec prvýkrát, čo tento najprestížnejší filmový festival na svete otvorí debutový film.



V súťažnej sekcii figurujú filmy od režisérov ako Wes Anderson (USA), Džafar Panahí (Irán), bratia Dardenneovci (Belgicko) či veterán amerického nezávislého filmu Richard Linklater.



So svojimi režisérskymi debutmi budú súťažiť aj dve americké herečky - Scarlett Johanssonová a Kristen Stewartová.



Čestnú Zlatú palmu za celoživotné dielo udelia americkému hercovi a režisérovi Robertovi De Nirovi.



Toto ocenenie udelili prvýkrát v roku 1997 švédskemu režisérovi Ingmarovi Bergmanovi. Od roku 2002 sa udeľuje každoročne a začal to newyorský filmár Woody Allen. Nasledovali ďalšie slávne osobnosti ako Meryl Streepová, Michael Douglas, Clint Eastwood, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Forest Whitaker, Tom Cruise, Harrison Ford, Bernardo Bertolucci, Jodie Fosterová i George Lucas.