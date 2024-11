Portál Axios: Irán sa pripravuje na útok na Izrael z irackého územia

Washington 1. novembra (TASR) — Irán v najbližších dňoch uskutoční útok na Izrael z územia Iraku. Útok by mohol byť spustený ešte pred prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa konajú 5. novembra, uviedol vo štvrtok podľa agentúry Reuters americký spravodajský portál Axios s odvolaním sa na dva nemenované zdroje z prostredia izraelských tajných služieb.



Očakáva sa, že Irán do útoku nasadí veľké množstvo dronov a balistických rakiet.



Portál Axios konštatoval, že vykonanie útoku prostredníctvom proiránskych milícií v Iraku by mohol byť pokusom Teheránu vyhnúť sa ďalšiemu izraelskému úderu na strategické ciele na svojom území.



Izraelské lietadlá zaútočili 26. októbra na továrne na rakety a ďalšie ciele v blízkosti Teheránu a na západe Iránu. Útok bol odvetou za vypálenie viac ako 200 rakiet Iránom na Izrael z 1. októbra.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí v pondelok uviedol, že Teherán bude na izraelské útok reagovať „všetkými dostupnými prostriedkami“.