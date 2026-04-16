< sekcia Zahraničie
Portál ynet:Netanjahu s prímerím v Libanone súhlasil na žiadosť Trumpa
O prímerí sa izraelskí ministri údajne dozvedeli zo správ v médiách a niektorí žiadali o hlasovanie v tejto veci. To sa však neuskutočnilo, informuje ynet.
Autor TASR
Tel Aviv 16. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok povedal členom bezpečnostného kabinetu, že súhlasil s dohodou o prímerí s Libanonom na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa izraelského spravodajského portálu ynet odmietol požiadavky na oficiálne hlasovanie v tejto veci, píše TASR.
„Keď najväčší priateľ Izraela, (americký prezident Donald) Trump, koná v úzkej spolupráci s nami, Izrael s ním spolupracuje,“ uviedol Netanjahu.
Ministrom tiež povedal, že izraelské ozbrojené zložky počas tohto prímeria ostanú na svojich súčasných „strategických pozíciách“.
O prímerí sa izraelskí ministri údajne dozvedeli zo správ v médiách a niektorí žiadali o hlasovanie v tejto veci. To sa však neuskutočnilo, informuje ynet. Prímerím sa bezpečnostný kabinet podľa Netanjahua bude zaoberať neskôr.
Dohodu oznámil Trump po rozhovoroch s Netanjahuom a libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a platiť začne o 23.00 h SELČ. Pozastaví viac ako mesiac a pol trvajúci konflikt, do ktorého militantné hnutie Hizballáh vtiahlo Libanon, keď 2. marca vypálilo rakety na Izrael. Urobilo tak v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího, ktorý zahynul v prvý deň americko-izraelských útokov v Iráne.
Tel Aviv v reakcii na vypálenie rakiet Hizballáhom začal s každodennými náletmi na Libanon a nasadil svoje pozemné jednotky na juhu krajiny s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu.
