Portland v Oregone chce zablokovať plánované nasadenie Národnej gardy
Sťažnosť bola podaná na oregonskom súde proti Trumpovi, ministrovi obrany Petovi Hegsethovi a ministerke vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovej.
Washington 29. septembra (TASR) - Mesto Portland a štát Oregon podali žalobu s cieľom zablokovať nasadenie vojenských jednotiek, o ktorom rozhodol v sobotu americký prezident Donald Trump. V nedeľu to oznámil generálny prokurátor Oregonu Dan Rayfield, píše TASR podľa agentúry DPA.
Sťažnosť bola podaná na oregonskom súde proti Trumpovi, ministrovi obrany Petovi Hegsethovi a ministerke vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovej. Oregon argumentuje svojou právomocou v oblasti presadzovania práva a nasadenia Národnej gardy, ktorá vo väčšine štátov USA podlieha guvernérovi, nie prezidentovi.
Žaloba spochybňuje federalizáciu 200 vojakov Národnej gardy Oregonu s tým, že ich použitie na civilné presadzovanie práva by bolo v rozpore so zákonom. Podobné federálne nasadenie v Los Angeles nedávno zablokoval kalifornský súd.
V sobotu Trump v príspevku na svojej sociálnej platforme Truth vyzval Hegsetha, aby "poskytol všetky potrebné jednotky na ochranu vojnou spustošeného Portlandu a všetkých našich zariadení ICE (Imigračného a colného úradu), ktoré sú v obkľúčení pred útokom (hnutia) Antifa a iných domácich teroristov".
Zariadenie ICE v Portlande bolo terčom častých demonštrácií, ktoré niekedy viedli k násilným potýčkam a zraneniam niekoľkých federálnych agentov. Niekoľko protestujúcich bolo obvinených z napadnutia.
Prezident v júni poslal vojakov do Los Angeles s odvolaním sa na údajné nepokoje a odpor voči agentom ICE, ktorých operácie proti prisťahovalcom bez dokladov často vyvolávajú protesty. Trump tiež vyslal jednotky Národnej gardy do Washingtonu a oznámil plány na ich nasadenie v Memphise v štáte Tennessee. Opakovane pohrozil, že Národnú gardu pošle aj do Chicaga alebo do Baltimoru.
Príslušníci Národnej gardy sú súčasťou ozbrojených zložiek, ale nie sú aktívnymi vojakmi na plný úväzok. Majú civilné zamestnanie, ale pravidelne trénujú a môžu byť povolaní do služby. Federálna vláda alebo guvernér ich nasadzujú často na pomoc pri katastrofách v jednotlivých štátoch.
