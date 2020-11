Portoričania podporili návrh, aby sa ich ostrov stal 51. štátom USA

San Juan 4. novembra (TASR) – Väčšina voličov v Portoriku sa v nezáväznom referende vyslovila za to, aby sa toto tzv. nezačlenené územie USA stalo štátom americkej Únie. Referendum sa konalo v utorok – v deň volieb prezidenta USA – a za nový štatút tohto karibského ostrova sa v ňom vyslovilo viac ako 52 percent voličov.



„Toto je solídne a jasné rozhodnutie," povedala Jenniffer Gonzalezová, ktorá Portoriko zastupuje v americkom Kongrese. Podľa agentúry DPA Gonzalezová dodala, že republikáni i demokrati musia chápať, že pokiaľ ide o štatút Portorika, nastal čas na zmenu.



Výsledok utorkového referenda nie je záväzný a pridruženie Portorika k USA by musel schváliť americký Kongres.



Kongres USA pritom Portoriko spravuje a Portoričania sú občanmi USA. Ich jediný zástupca v Kongrese, momentálne Gonzalezová, však v Kongrese nemá hlasovacie práva a ani 3,4 milióna Portoričanov nemôže voliť prezidenta Spojených štátov.



Na Portoriku sa od roku 1952 konalo niekoľko referend, v ktorých sa občania nedokázali zhodnúť na tom, či je pre nich výhodnejší status nezačleneného územia USA, alebo či by pre ostrov bolo lepšie stať sa 51. štátom USA.



Predchádzajúce plebiscity sa konali naposledy v rokoch 2012 a 2017, keď ich však sprevádzal bojkot hnutiami požadujúcimi úplnú nezávislosť alebo štatút voľne pridruženého štátu – momentálne majú s USA podpísanú dohodu o voľnom pridružení Marshallove ostrovy, Palau a Mikronézske federatívne štáty.