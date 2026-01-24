Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Portugalčania vykročili za obhajobou titulu víťazstvom nad Talianskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V „déčku“ uspeli aj Maďari, ktorí zdolali Poľsko 4:2.

Autor TASR
Ľubľana 24. januára (TASR) - Portugalskí futsalisti vstúpili do európskeho šampionátu v slovinskej Ľubľane víťazstvom 6:2 nad Talianskom. Obhajcovia titulu majstrov Európy rozhodli o svojom triumfe v prvom vystúpení v D-skupine v druhom polčase, v ktorom strelili päť zo šiestich gólov. V „déčku“ uspeli aj Maďari, ktorí zdolali Poľsko 4:2.



ME vo futsale

D-skupina (Ľubľana/Slov.)

Taliansko - Portugalsko 2:6 (1:1)

Maďarsko - Poľsko 4:2 (1:2)
