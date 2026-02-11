Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Portugalská ministerka vnútra odstúpila, dôvodom je reakcia na búrku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Búrka Kristin s intenzívnym dažďom a silným vetrom zasiahla koncom januára stredné a severné Portugalsko.

Autor TASR
Lisabon 11. februára (TASR) - Portugalská ministerka vnútra Maria Lúcia Amaralová podala demisiu po kritike opozičných strán a miestnych komunít za pomalú a neefektívnu reakciu úradov na nedávnu ničivú búrku Kristin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Kancelária prezidenta Marcela Rebela de Sousu v utorok vo večerných hodinách oznámila, že hlava štátu prijala rezignáciu ministerky vnútra na žiadosť premiéra Luísa Montenegra po tom, čo Amaralová povedala, že „už nemá osobné a politické podmienky potrebné na vykonávanie tejto funkcie“. Ministerstvo bude dočasne viesť premiér.

Búrka Kristin s intenzívnym dažďom a silným vetrom zasiahla koncom januára stredné a severné Portugalsko. Vietor dosahoval v nárazoch rýchlosť až 200 km/h. O život prišlo najmenej šesť ľudí, živel poškodil tisíce domov, fabrík a kritickú infraštruktúru.

Vláda odhaduje, že materiálne škody dosiahli viac ako štyri miliardy eur.

Líder krajne pravicovej strany Chega André Ventura na sieti X napísal, že rezignácia Amaralovej je dôkazom neschopnosti vlády riešiť núdzové situácie, pričom dodal, že premiér stráca kontrolu nad svojou vládou.

José Luís Carneiro zo Socialistickej strany v pondelok novinárom povedal, že Montenegro je „prvou osobou zodpovednou“ za to, že vláda zlyhala v reakcii na dôsledky búrky.

Portugalsko a Španielsko boli v uplynulých týždňoch vystavené sérii búrok. Po Kristin, to bol Leonardo a následne Marta, ktoré spôsobili ďalšie škody.
