Portugalská polícia bude pokračovať v pátraní po Madeleine McCannovej

Lisabon 22. mája (TASR) - Portugalská polícia oznámila, že bude pokračovať v pátraní po britskom dievčatku Madeleine McCannovej, ktoré v roku 2007 zmizlo v portugalskom regióne Algarve. TASR správu prezvala z agentúry AP.



Portugalská justičná polícia potvrdila správy miestnych médií, že bude ďalej pátrať na žiadosť nemeckých úradov a za prítomnosti britských policajtov a nemeckých vyšetrovateľov.



Prehľadávať budú oblasť neďaleko vodnej nádrže Barragem do Arade zhruba 50 kilometrov od letoviska Praia da Luz, kde dievčatko v máji 2007 zmizlo z apartmánového komplexu, uviedla agentúra DPA s odvolaním na portugalskú spravodajskú stanicu SIC. Polícia oblasť uzavrela.



Hlavný podozrivý Christian B. mal túto priehradu pravidelne navštevovať medzi rokmi 2000 do 2017. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že vtedy len trojročné dievčatko uniesol a následne zavraždil.



Prokuratúra v Braunschweigu obžalovala Christiana B. vlani v októbri v troch bodoch zo znásilnenia a dvoch sexuálnych trestných činov voči deťom. Mal sa ich dopustiť medzi 28. decembrom 2000 a 11. júnom 2017 v Portugalsku. Tieto obvinenia však nesúvisia so zmiznutím McCannovej.



Krajinský súd v nemeckom Braunschweigu tvrdí, že nie je v jeho právomoci súdiť hlavného podozrivého v prípade zmiznutia McCannovej, pretože posledná známa adresa Christiana B. v Nemecku bola v inej spolkovej krajine — Sasku-Anhaltsku.



Podozrivý si už odpykáva sedemročný trest za znásilnenie 72-ročnej americkej turistky, ktorého sa dopustil v Portugalsku v roku 2005.



Madeleine McCannová zmizla deň pred svojimi štvrtými narodeninami, keď jej rodičia večerali s priateľmi v neďalekej reštaurácii. Napriek rozsiahlemu medzinárodnému pátraniu sa nenašli žiadne stopy a v súvislosti s jej zmiznutím nebol doposiaľ nikto obvinený.