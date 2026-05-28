< sekcia Zahraničie
Portugalská polícia pre korupciu prehľadala sídlo socialistov
Justičná polícia spresnila, že podozrenie na korupčné správanie vyšetruje v samosprávach v lisabonskom regióne a v meste Coimbra v strednej časti Portugalska.
Autor TASR
Lisabon 28. mája (TASR) - Polícia v Portugalsku vo štvrtok v rámci vyšetrovania podozrení z úplatkov pri prideľovaní komunálnych zákaziek prehľadala sídlo portugalskej Socialistickej strany (PS) v Lisabone. Vo vyhlásení polícia uviedla, že po raziách v 60 domoch a 32 iných budovách bolo zadržaných päť osôb. V prípade je podozrivých aj ďalších 37 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spravodajský web Euronews uviedol, že vyšetrovatelia preverujú „údajnú sieť vytvorenú okolo mocenskej základne PS v miestnej samospráve“ a tiež „zamestnávanie členov strany a prideľovanie zákaziek firmám vlastneným socialistami prostredníctvom priamych dohôd v celkovej hodnote viac ako 800.000 eur a uzatvorených v rokoch 2016 až 2022“.
Justičná polícia spresnila, že podozrenie na korupčné správanie vyšetruje v samosprávach v lisabonskom regióne a v meste Coimbra v strednej časti Portugalska.
PS vo svojom vyhlásení prízvukuje, že vyšetrovaní sú jednotliví funkcionári, a nie strana ako taká.
Portugalské médiá uviedli, že medzi podozrivými je bývalý zástupca socialistov na jednom z miestnych úradov v Lisabone, ako aj Duarte Moral, ktorý v tíme predsedu PS Josého Luísa Carneiru zastáva funkciu poradcu pre komunikáciu.
Vyhlásenie PS sa objavilo v čase, keď sa údajná sieť korupčníkov rozšírila za hranice Lisabonu a Mafry a zahŕňala Oeiras, Amadoru a Coimbru.
Opozičná centristická strana Liberálna iniciatíva (IL) označila najnovšie správy o razii v objektoch spájaných s PS za opakujúci sa fenomén. Podľa IL dve najväčšie strany, ktoré sa v Portugalsku striedajú pri moci, „majú určitý pocit beztrestnosti“, ale policajné operácie, ako bola tá dnešná, prispievajú k tomu, aby tento „pocit raz a navždy vyprchal“.
Predsedníčka IL Mariana Leitová priznala, že správa o razii v PS ju prekvapila. Vyjadrila nádej, že zvíťazí spravodlivosť a konečne aj povedomie, že verejné funkcie by sa mali vykonávať „s oveľa väčšou vážnosťou a s oveľa väčšou úctou k peniazom daňových poplatníkov“.
Spravodajský web Euronews uviedol, že vyšetrovatelia preverujú „údajnú sieť vytvorenú okolo mocenskej základne PS v miestnej samospráve“ a tiež „zamestnávanie členov strany a prideľovanie zákaziek firmám vlastneným socialistami prostredníctvom priamych dohôd v celkovej hodnote viac ako 800.000 eur a uzatvorených v rokoch 2016 až 2022“.
Justičná polícia spresnila, že podozrenie na korupčné správanie vyšetruje v samosprávach v lisabonskom regióne a v meste Coimbra v strednej časti Portugalska.
PS vo svojom vyhlásení prízvukuje, že vyšetrovaní sú jednotliví funkcionári, a nie strana ako taká.
Portugalské médiá uviedli, že medzi podozrivými je bývalý zástupca socialistov na jednom z miestnych úradov v Lisabone, ako aj Duarte Moral, ktorý v tíme predsedu PS Josého Luísa Carneiru zastáva funkciu poradcu pre komunikáciu.
Vyhlásenie PS sa objavilo v čase, keď sa údajná sieť korupčníkov rozšírila za hranice Lisabonu a Mafry a zahŕňala Oeiras, Amadoru a Coimbru.
Opozičná centristická strana Liberálna iniciatíva (IL) označila najnovšie správy o razii v objektoch spájaných s PS za opakujúci sa fenomén. Podľa IL dve najväčšie strany, ktoré sa v Portugalsku striedajú pri moci, „majú určitý pocit beztrestnosti“, ale policajné operácie, ako bola tá dnešná, prispievajú k tomu, aby tento „pocit raz a navždy vyprchal“.
Predsedníčka IL Mariana Leitová priznala, že správa o razii v PS ju prekvapila. Vyjadrila nádej, že zvíťazí spravodlivosť a konečne aj povedomie, že verejné funkcie by sa mali vykonávať „s oveľa väčšou vážnosťou a s oveľa väčšou úctou k peniazom daňových poplatníkov“.