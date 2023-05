Portugalská polícia prehľadáva vodnú nádrž v prípade M. McCannovej

Silves 23. mája (TASR) - Polícia v utorok začala nové pátranie v okolí vodnej nádrže v Portugalsku, ktoré súvisí so zmiznutím britského dievčatka Madeleine McCannovej pred 16 rokmi. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Portugalská polícia v pondelok večer oznámila, že nové pátranie sa uskutoční "v najbližších dňoch na žiadosť nemeckých úradov" a "za prítomnosti britských policajtov a nemeckých vyšetrovateľov". Cieľom je "úplné objasnenie situácie", dodala polícia.



Reportéri AFP boli v utorok na mieste policajnej akcie v oblasti odľahlej vodnej nádrže Barragem do Arade, zhruba 50 kilometrov od letoviska Praia da Luz v regióne Algarve. Dievčatko odtiaľ zmizlo z apartmánového komplexu v máji 2007 deň pred svojimi štvrtými narodeninami. Jeho rodičia vtedy večerali v blízkej reštaurácii. Napriek rozsiahlemu medzinárodnému pátraniu sa po dieťati nenašli žiadne stopy a v súvislosti s jeho zmiznutím nebol nikto obvinený.



Reportéri boli svedkami, ako policajti prehľadávajú breh okolo priehrady za pomoci cvičeného psa. Dvaja policajti prehľadávali aj nádrž z paluby člna hasičského zboru.



Nemecká prokuratúra potvrdila, že pátranie už prebieha, ale dodala, že ďalšie podrobnosti neposkytne "z taktických vyšetrovacích dôvodov".



Hlavný podozrivý je Nemec Christian B., ktorý mal túto priehradu pravidelne navštevovať medzi rokmi 2000 do 2017. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že vtedy len trojročné dievčatko uniesol a zavraždil. Nemecká prokuratúra v júni 2020 oznámila, že muža v súvislosti s týmto prípadom vyšetruje a má "konkrétne dôkazy", že zabil Madeleine.



Prokuratúra v nemeckom Braunschweigu obžalovala Christiana B. vlani v októbri v troch bodoch zo znásilnenia a dvoch sexuálnych trestných činov voči deťom. Mal sa ich dopustiť medzi 28. decembrom 2000 a 11. júnom 2017 v Portugalsku. Tieto obvinenia však nesúvisia so zmiznutím McCannovej.



Podozrivý si už odpykáva sedemročný trest za znásilnenie 72-ročnej americkej turistky, ktorého sa dopustil v Portugalsku v roku 2005.