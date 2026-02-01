< sekcia Zahraničie
Portugalská vláda prisľúbila 2,5 miliardy eur na pomoc po búrke
Autor TASR
Lisabon 1. februára (TASR) - Portugalská vláda v nedeľu prisľúbila 2,5 miliardy eur na pomoc pri obnove po hlbokej tlakovej níži Kristin, v dôsledku ktorej zahynulo najmenej šesť ľudí a stovky tisíc ďalších ostali bez elektriny. Oznámil to premiér Luis Montenegro, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Kristin v noci na stredu zasiahla v sprievode intenzívneho dažďa a silného vetra stredné a severné Portugalsko. Vietor dosahoval v nárazoch rýchlosť až 200 km/h. V regióne Leiria strhával stožiare a vedenia vysokého napätia. Okrem strát na životoch spôsobil živel škody na domoch, podnikoch a infraštruktúre.
Montenegro uviedol, že banka Banco de Fomento spustí úverový program v hodnote jednej miliardy eur na obnovu nepoistených poškodených tovární a finančný program v hodnote 500 miliónov eur na pomoc s ich okamžitými potrebami v oblasti likvidity.
Zvyšná jedna miliarda eur je určená na pomoc ľuďom pri obnove primárnych domov bez poistenia, do výšky 10.000 eur na nehnuteľnosť, ako aj na sociálne dávky pre jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii alebo prišli o príjem, vo výške 537 eur mesačne na osobu alebo 1075 eur na rodinu.
Zároveň portugalská vláda vzhľadom na „súčasné výnimočné okolnosti“ oslobodí všetky rekonštrukčné práce od povinnosti získania povolení a predchádzajúcich schválení v oblasti územného plánovania, životného prostredia a administratívy.
„Mobilizujeme všetky naše zdroje, aby sme túto núdzovú situáciu zvládli zodpovedne, ale aj s nádejou... opäť raz Portugalsko obnovíme,“ vyhlásil Montenegro na tlačovej konferencii.
Vláda podľa neho tiež predĺžila platnosť núdzového stavu vyhláseného v približne 60 ťažko postihnutých oblastiach do 8. februára, a to napriek predpovedi slabšieho vetra v porovnaní s minulým týždňom. Očakáva sa však, že Portugalsko zasiahnu ďalšie prudké dažde a povodne. Niektoré oblasti si podľa premiéra možno budú vyžadovať evakuáciu.
Podľa agentúry Reuters zostáva aj v nedeľu bez elektriny viac než 180.000 odberateľov, predovšetkým v strednej časti Portugalska. Bezprostredne po katastrofe ich bolo viac než jeden milión.
