Portugalská vláda zváži uznanie Palestínskeho štátu

Lisabon 31. júla (TASR) - Portugalský premiér Luís Montenegro vo štvrtok vyhlásil, že jeho vláda bude konzultovať otázku uznania Palestínskeho štátu s prezidentom republiky a parlamentom. V prípade pozitívneho výsledku by ho Portugalsko mohlo oficiálne uznať počas 80. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v septembri. Rovnaký krok avizovali aj Francúzsko, Británia, Kanada a Malta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Portugalsko bolo medzi pätnástimi západnými krajinami, ktoré v utorok večer vyzvali zvyšok sveta, aby uznal Palestínsky štát. Spoločná výzva prišla na záver medzinárodnej konferencie organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu v New Yorku.



Dnes Palestínu ako štát uznáva 147 zo 193 členských krajín OSN. Organizácia pre oslobodenie Palestíny (OOP) pod vedením Jásira Arafata vyhlásila Palestínsky štát 15. novembra 1988. Tri dni nato ju 18. novembra 1988 uznala aj Československá socialistická republika, Slovensko a Česko sú jej nástupnícke štáty.



Zámer uznať Palestínsky štát oznámila v stredu večer aj Kanada. Premiér Mark Carney to podmieňuje záväzkami Palestínskej samosprávy, vrátane zásadnej reformy správy vecí verejných a uskutočnenia volieb do roku 2026, v ktorých palestínske militantné hnutie Hamas nesmie zohrávať žiadnu úlohu.



Kanada, Británia, Francúzsko, Malta a Portugalsko sa tak pravdepodobne pridajú k Španielsku, Írsku, Slovinsku a Nórsku, ktoré Palestínu uznali v máji a júni tohto roka.