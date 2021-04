Portugalské hranice so Španielskom zostanú zatvorené do 15. apríla

Lisabon 4. apríla (TASR) - Portugalské pozemné hranice zostanú pre turistov zatvorené najmenej do 15. apríla, oznámilo v nedeľu portugalské ministerstvo vnútra, ktoré cituje agentúra AFP.



Opatrenie platí od konca januára, keď krajina zaznamenala za 24 hodín rekordných vyše 16.000 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a týka sa všetkých cestných i riečnych hraničných priechodov so Španielskom, približuje AFP.



Hranice budú aj naďalej otvorené pre tovar, cezhraničných pracovníkov a pohotovostné služby. Zákaz, vyhlásený po dohode so Španielskom, sa netýka ani portugalských občanov a ľudí s trvalým pobytom v Portugalsku, ktorí sa vracajú do krajiny. Cudzinci v Portugalsku môžu aj naďalej odísť, spresnilo ministerstvo.



V Portugalsku bol lockdown zavedený 15. januára, pričom boli zatvorené školy a všetky obchody s výnimkou potravín či lekární. Situácia v krajine bola vtedy najhoršia od začiatku pandémie, pričom Portugalsko bolo z hľadiska nových prípadov a úmrtí najpostihnutejšou krajinou na svete. Počty novoinfikovaných a úmrtí spojených s koronavírusom však odvtedy výrazne poklesli.



Vláda od polky marca epidemiologické opatrenia postupne uvoľňuje. Doteraz sa opäť otvorili múzeá, stredné školy a kaviarenské terasy.



Za nedeľu portugalské úrady zaznamenali 193 nových prípadov nákazy a štyri súvisiace úmrtia.