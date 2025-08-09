< sekcia Zahraničie
Portugalské námorné sily posilnili hliadky po príchode migrantov
Hoci v posledných rokoch dorazili do južnej Európy cez Stredozemné more státisíce migrantov, málokedy sa vydali do Portugalska.
Autor TASR
Lisabon 9. augusta (TASR) – Portugalské námorné sily v sobotu oznámili, že posilnili hliadky pozdĺž južného pobrežia krajiny po príchode lode s migrantmi. Tí v rámci trás zo severnej Afriky do Európy zriedka smerujú do Portugalska, informovala agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.
Drevená loď s 38 ľuďmi pristála v piatok večer neďaleko mesta Vila do Bispo v juhoportugalskej provincii Algarve. „Migranti boli v oslabenom stave a potrebovali zdravotnú starostlivosť, vykazovali príznaky dehydratácie a podchladenia,“ uviedla polícia s tým, že desiatich migrantov prepravili do nemocnice na pozorovanie.
Úrady nezverejnili štátnu príslušnosť týchto ľudí ani to, odkiaľ vyplávali. Potvrdili len, že na palube bolo sedem neplnoletých a šesť žien. Verejnoprávna televízia RTP uviedla, že loď vyrazila z Maroka a bola na mori šesť dní.
Hoci v posledných rokoch dorazili do južnej Európy cez Stredozemné more státisíce migrantov, málokedy sa vydali do Portugalska. Tamojšie námorné sily uviedli, že po piatkovom príchode lode „okamžite“ posilnili dohľad nad pobrežím Algarve, a vyzvali obyvateľov, aby hlásili všetky podozrivé plavidlá.
