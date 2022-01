Voľby v Portugalsku vyhrali Socialisti, už tretíkrát po sebe

Lisabon 31. januára (TASR) - Vládnuca Socialistická strana (PS) sa so ziskom 41,68 percenta hlasov stala prekvapujúco jasným víťazom nedeľňajších predčasných parlamentných volieb v Portugalsku. Oznámila to v nedeľu večer ústredná volebná komisia po sčítaní vyše 99 percent odovzdaných hlasov, uviedla agentúra DPA.



Socialisti si zároveň prvýkrát zabezpečili absolútnu väčšinu poslaneckých kresiel. V novom jednokomorovom parlamente (Assembleia da República) budú mať najmenej 117 z 230 poslancov.



Najväčší opozičný subjekt, stredopravicová Sociálnodemokratická strana (PSD), získala iba 28 percent hlasov a zastupovať ju bude najmenej 71 poslancov.



Zisky všetkých ostatných strán boli jednociferné. Z menších strán si výrazne polepšila pravicovo-populistická Chega (Stačí), ktorá v roku 2019 získala 1,29 percenta hlasov, no tentoraz ju volilo až 7,15 percenta Portugalcov. Počet svojich poslancov tak zvýšila z jedného na najmenej 12.



V predchádzajúcich voľbách na jeseň 2019 získali socialisti 36,3 percenta hlasov, PSD 27,8 percenta.



Premiér António Costa, ktorý je pri moci od novembra 2015, a jeho menšinová vláda boli doteraz odkázaní na podporu menších ľavicových strán – marxistického Ľavicového bloku (BE), komunistov (PCP) a zelených (PEV). V predvolebnej kampani sľúbil, že nadviaže na svoju doterajšiu politiku a bude pokračovať v podpore ekonomiky, znižovaní sociálnych nerovností a stabilizovaní verejných financií.



Socialisti prisľúbili tiež zvýšenie minimálnej mesačnej mzdy, ktorú poberá viac ako 800.000 ľudí, na 900 eur do roku 2026. V súčasnosti je to 705 eur. PS chce tiež začať "celonárodnú diskusiu" o skrátení pracovného týždňa z piatich na štyri dni.



Predčasné voľby vyhlásil vlani v novembri prezident Marcelo Rebelo de Sousa po tom, čo menšinová vláda neuspela v parlamente s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2022.