Portugalsko a Rakúsko cez Cyprus prevážajú svojich občanov z Izraela

Nikózia 11. októbra (TASR) - Cyprus prijal 160 cudzích štátnych príslušníkov dovezených z Izraela portugalským vojenským transportným lietadlom. Povolenie uskutočniť záchranné lety cez svoje územie už udelil aj Rakúsku. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Portugalsko podniklo tri lety z Tel Avivu na letisko v Larnake a využilo pri tom vojenské transportné lietadlo C-130. Jeden let pristál na Cypre v utorok neskoro večer, ďalšie dva sa uskutočnili v stredu, uviedol hovorca cyperského ministerstva zahraničných vecí Theodoros Gotsis.



Hovorca dodal, že lietadlo previezlo prevažne portugalských občanov z letiska Bena Guriona v Tel Avive. Okrem nich bolo na palube osem Cyperčanov a niekoľko občanov tretích krajín.



Podľa hovorcu aj Rakúsko požiadalo Cyprus, aby jeho letisko mohlo použiť pre tranzitný let vojenského lietadla v stredu neskoro večer.



Cyprus v utorok ponúkol svoje služby ako bezpečného miesta transferu pre evakuáciu cudzích štátnych príslušníkov z Izraela. V Izraeli je tiež niekoľko Cyperčanov čakajúcich na návrat domov.



"Väčšina Cyperčanov, ktorí sú ešte stále v Izraeli, má letenky rezervované na komerčné lety, ale ak to bude potrebné, úrady zariadia aj pre nich náhradnú cestu späť domov," vysvetlil Gotsis.



Cyprus ako členský štát EÚ už v minulosti umožnil masové evakuácie cudzincov po vypuknutí bojov v Libanone a Sudáne.