Portugalsko chce zakázať fajčenie pri školách a nemocniciach

Lisabon 11. mája (TASR) - Portugalsko plánuje zakázať fajčenie v okolí škôl a nemocníc, vo všetkých vnútorných priestoroch prístupných verejnosti a na vonkajších krytých terasách. Vo štvrtok to uviedol portugalský minister zdravotníctva Manuel Pizarro. TASR prevzala správu z agentúr AFP a Reuters.



O návrhu zákona bude čoskoro rokovať portugalský parlament. V prípade jeho schválenia bude od 23. októbra zakázané fajčiť pri školách, univerzitách, nemocniciach, športoviskách, ale aj pred reštauráciami, kaviarňami či barmi.



Prevádzky s oddelenými fajčiarskymi zónami by ich mohli naďalej využívať do roku 2030.



Podľa návrhu zákona by od roku 2025 mohli cigarety a tabakové výrobky predávať iba licencovaní predajcovia a letiskové obchody. V Portugalsku by sa tak cigarety už nepredávali v predajných automatoch, baroch, reštauráciách či na čerpacích staniciach.



Európska komisia (EK) vlani v júni uviedla, že do roku 2040 má ambíciu znížiť používanie tabaku v členských krajinách EÚ na menej ako päť percent populácie.



"Dúfame, že tento zákon zníži motiváciu fajčiť, umožní fajčiarom prekonať svoju závislosť a mladí ľudia budú môcť žiť v prostredí bez tabaku," povedal Pizarro.



"Naším cieľom je mať do roku 2040 generáciu žijúcu bez tabaku... tento zákon je v súlade s protitabakovým postojom EÚ, ale chceme ísť ešte ďalej," dodal.



Portugalská vláda tiež chce na obaly tabakových výrobkov vrátane elektronických cigariet zaviesť varovania pred možnými zdravotnými následkami.