Portugalsko hlási rekordný denný prírastok infikovaných

Lisabon 28. decembra (TASR) - Portugalsko v utorok hlásilo rekordný denný počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Zaznamenalo ho napriek tomu, že má jednu z najvyšších mier zaočkovanosti na svete. Momentálne sa však aj v Portugalsku šíri vysoko nákazlivý variant koronavírusu - omikron.



Zdravotné úrady za posledných 24 hodín zaregistrovali 17.172 nových prípadov nákazy, čím bol prekonaný predchádzajúci rekord - 16.432 prípadov - z 28. januára, keď sa cez túto juhoeurópsku krajinu prehnal variant alfa, prvýkrát identifikovaný v Británii.



Ministerka zdravotníctva Marta Temidová podľa agentúry AFP uviedla, že Portugalsko by okolo 7. januára budúceho roka mohlo dosiahnuť až 37.000 prípadov nákazy denne. Upozornila, že takýto prudký nárast počtu infikovaných vytvára "obrovský tlak" na systémy zdravotnej starostlivosti a na trasovanie.



V Portugalsku je plne zaočkovaných takmer 90 percent populácie a takmer 2,4 milióna ľudí dostalo už aj tretiu, posilňovaciu, dávku vakcíny.



Jedinou krajinou s vyšším podielom zaočkovaných ľudí sú Spojené arabské emiráty, dodala AFP.



Variant omikron, ktorý spôsobuje prudký nárast počtu infikovaných v celej Európe, sa pred Vianocami stal v Portugalsku dominantným kmeňom covidu.



Napriek nárastu prípadov je počet ľudí prijatých do nemocníc a na jednotky intenzívnej starostlivosti s covidom len zlomkom z vrcholu dosiahnutého v Portugalsku počas zimnej vlny pandémie.



Napriek tomu portugalská vláda zaviedla obmedzenia, ktoré majú pomôcť zastaviť nárast počtu infikovaných vrátane predkladania očkovacích certifikátov, nosenia rúšok, povinnej práce z domu a zatvorenia barov a nočných klubov.



Školské prázdniny sa predĺžili do 9. januára, aby sa po sviatočnom období obmedzili sociálne kontakty.