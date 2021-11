Portugalsko je štvrtou krajinou EÚ, ktorá zatvorila uhoľné elektrárne

Lisabon 22. novembra (TASR) - Environmentálni aktivisti privítali zatvorenie poslednej uhoľnej elektrárne v Portugalsku, pričom však varovali pred jej možným prerobením na elektráreň na drevené pelety. V pondelok o tom informovala agentúra AP.



Uhoľná elektráreň Pego, ktorá sa nachádza 150 kilometrov severovýchodne od portugalskej metropoly Lisabon, tento víkend prestala generovať prúd. Portugalsko sa tak stalo v poradí štvrtou členskou krajinou Európske únie, ktorá prestala vyrábať energiu z uhlia. Prvé bolo Belgicko v roku 2016 a po ňom nasledovali vlani Rakúsko aj Švédsko, pripomína AP.



Portugalsko dováža uhlie, ropu aj plyn z iných krajín, nemá totiž žiaden vlastný zdroj týchto fosílnych palív. Zároveň však posledných niekoľko desaťročí investuje do obnoviteľných zdrojov energie.



Túžba verejnosti po klimatických opatreniach, ako aj zlé hospodárske vyhliadky uhlia vedú k "čoraz rýchlejšiemu vyraďovaniu uhoľných elektrární z prevádzky", uviedla Kathrin Gutmannová z hnutia Europe Beyond Coal, ktorého cieľom je dosiahnuť úplne vyradenie uhlia do roku 2030.



"Teraz je dôležité zabezpečiť, aby energetické spoločnosti neurobili chybu a nenahradili uhlie fosílnym plynom alebo neudržateľnou biomasou," dodala Gutmannová.



V súvislosti s ďalším využívaním elektrárne je vypísaný tender. Medzi návrhmi je aj spaľovanie biomasy, všíma si AP. Podľa portugalského ministra životného prostredia Jooa Pedra Matosa Fernandesa sú medzi návrhmi aj solárna energia či výroba elektrických áut.