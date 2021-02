Portugalsko mení očkovaciu stratégiu

Lisabon 19. februára (TASR) - Portugalsko zmení pre nedostatok vakcín svoju stratégiu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Namiesto kľúčových zamestnancov kritickej infraštruktúry, akými sú napríklad policajti či hasiči, budú mať možnosť prednostne sa dať zaočkovať najzraniteľnejšie vekové skupiny obyvateľov. Pre týždenník Expresso to podľa agentúry Reuters uviedol šéf pracovnej skupiny pre očkovanie Henrique Gouveia.



V Portugalsku sa pôvodne zamerali na očkovanie zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v opatrovateľských domovoch. Minulý týždeň sa zoznam skupín s najvyššou prioritou očkovania rozšíril o armádu, hasičov, bezpečnostné zložky a niekoľko kľúčových politických činiteľov vrátane ministrov, prokurátorov a niektorých zákonodarcov.



Podľa Gouveiu až 90 percent dávok vakcín bude podaných ľuďom s pridruženými ochoreniami, ktorí sú starší ako 80 alebo 50 rokov. Zvyšní členovia pracovnej skupiny však jeho vyjadrenia bezprostredne nepotvrdili.



"Toto je príklad prispôsobenia našej stratégie okolnostiam... so zameraním na záchranu životov, čo je najvyššou prioritou," povedal Gouveia.



Portugalsko muselo rovnako ako iné krajiny Európskej únie spomaliť proces očkovania pre problémy s dodávkami vakcín proti novému koronavírusu. Portugalské úrady pôvodne očakávali, že do konca marca bude do krajiny privezených 4,4 milióna dávok vakcín. Namiesto toho však dovtedy dorazí iba 2,5 milióna dávok, približuje Reuters.



Ako uvádzajú vládne údaje, Portugalsko doposiaľ oboma dávkami vakcíny zaočkovalo iba dve percentá z celkového počtu desiatich miliónov svojich obyvateľov. Z takmer 700.000 dávok, ktoré majú v krajine k dispozícii, bolo doposiaľ podaných takmer 580.000.



Cieľom vlády je do konca leta zaočkovať oboma dávkami 70 percent obyvateľov.