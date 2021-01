Lisabon 21. januára (TASR) - Portugalsko na 15 dní zavrie školy v snahe zabrániť rozšíreniu nákazy nákazlivejším variantom koronavírusu, ktorý sa objavil vo Veľkej Británii, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenia tamojšieho premiéra.



"Preventívne prerušujeme všetky vzdelávacie aktivity na nasledujúcich 15 dní," povedal vo štvrtok premiér António Costa po zasadnutí kabinetu.



Vláda sa donedávna zdráhala zatvoriť školy. Tvrdila, že ak by tak urobila, niektorým deťom by skomplikovala alebo znemožnila prístup jednak k jedlu a jednak k vzdelaniu, keďže niektoré z nich nemajú počítače ani prístup k internetu a nikto by im so štúdiom nepomohol.



Portugalsko za posledné dni zaznamenalo rekordný nárast v počte nových prípadov ochorenia COVID-19 a zaradilo sa tak ku krajinám s najvyšším prírastkom nakazených na svete.